Dhurandhar 2 Box Office Day 2 Early Estimate: दोपहर होते-होते नोटों के सैलाब में बहा बॉक्स ऑफिस, हो गई इतनी मोटी कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Day 2 Early Estimate: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने रिलीज के दूसरे दिन भी बवाल मचाकर रख दिया है. 12 बजे से पहले ही ये फिल्म इतने करोड़ रुपए जमा कर बैठी.

Dhurandhar 2 Box Office Day 2 Early Estimate: आदित्य धर (Aditya Dhar) ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बॉलीवुड में फिलहाल उनका मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है. उनकी मचअवेटेड फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. रिलीज होते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर ऐसे नोट छाप रही है जैसे कि पैसे की कोई वैल्यू न हो. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने हमजा बनकर सबकी हालत खराब कर दी है. वहीं अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt), और सारा अर्जुन के किरदारों को दोबारा पर्दे पर देखकर फैंस झूम उठे हैं. कहना गलत नहीं होगा कि आदित्य धर की फिल्म पर इस समय पैसे की बरसात हो रही है. पहले ही दिन संजय दत्त की इस फिल्म ने 102.55 करोड़ रुपए की ताबड़तोड़ कमाई की है. इसी के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ओपनिंग डे पर इतनी कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. वहीं दूसरे दिन भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने मारी लंबी छलंग

दूसरा दिन शुरू होते ही लोगों ने सिनेमाघरों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है. यही वजह है जो दूसरे दिन 12 बजने से पहले ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने करीब 6.89 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. इस हिसाब से फिल्म 'धुरंधर 2' का ग्रॉस कलेक्शन 180.76 करोड़ रुपए और टोटल नेट कलेक्शन 152.44 करोड़ रुपए हो गया है. हालांकि ये आंकड़े 12 बजे से पहले के हैं. यही वजह है जो शाम होते होते आंकड़े बदल जाएंगे. फाइनल आंकड़ों का तो सबको इंतजार है.

सिनेमाघरों में लोगों ने मचाया हंगामा

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' रिलीज होने के बाद भी फिल्म की स्क्रीनिंग में दिक्कत आ रही है. पेड रिव्यू के दौरान फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के कई शोज कैेसिंल करे पड़ गए थे. कहीं पर टेक्निकल एरर आ रहा था तो कहीं पर फिल्म देरी से पहुंची. वहीं फिल्म के प्रीमियर के दौरान भी ऐसा हाल देखने को मिला. नोएडा के एक सिनेमाघर में तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का सेकेंड हाफ ही नहीं दिखाया गया. जिसके बाद फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' देखने आए लोग काफी नाराज हो गए.

आगे बढ़ेगी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई

माना जा रहा है कि वीकेंड का फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को पूरा फायदा मिलने वाला है. वीकेंड पर लोग फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ रुख जरुर करेंगे. कहा गलत नहीं होगा कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के मेकर्स ने बड़ी ही सोच समझकर फिल्म को इस तारीख पर रिलीज करने का फैसला किया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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