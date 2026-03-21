Dhurandhar 2 BO: वर्ल्डवाइड रणवीर सिंह की फिल्म ने छापे इतने करोड़, चकनाचूर हुआ KGF का ये रिकॉर्ड...

Dhurandhar 2 Box office day 2 Worldwide: धुरंधर के बाद अब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. दूसरे ही दिन इस फिल्म ने कमाई के मामले में एक और रिकॉर्ड बन डाला है.
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Dhurandhar 2 Box office day 2 Worldwide: धुरंधर के बाद अब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. दूसरे ही दिन इस फिल्म ने कमाई के मामले में एक और रिकॉर्ड बन डाला है.
Dhurandhar 2 Box office day 2 Worldwide: धुरंधर के बाद अब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. दूसरे ही दिन इस फिल्म ने कमाई के मामले में एक और रिकॉर्ड बन डाला है.
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