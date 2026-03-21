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Dhurandhar 2 BO: वर्ल्डवाइड रणवीर सिंह की फिल्म ने छापे इतने करोड़, चकनाचूर हुआ KGF का ये रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Box office day 2 Worldwide: धुरंधर के बाद अब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. दूसरे ही दिन इस फिल्म ने कमाई के मामले में एक और रिकॉर्ड बन डाला है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 21, 2026 6:08 AM IST

Dhurandhar 2 BO: वर्ल्डवाइड रणवीर सिंह की फिल्म ने छापे इतने करोड़, चकनाचूर हुआ KGF का ये रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Box office day 2 Worldwide: धुरंधर के बाद अब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. दूसरे ही दिन इस फिल्म ने कमाई के मामले में एक और रिकॉर्ड बन डाला है.

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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