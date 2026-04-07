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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 20: 'धुरंधर 2' ने शाम 6 बजे तक की बंपर कमाई, जानें कलेक्शन

Dhurandhar 2 Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर 20वें दिन जबरदस्त कमाई कर रही है. इस फिल्म ने मंगलवार को शाम 6 बजे तक इतना कलेक्शन कर लिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 7, 2026 6:03 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 20: 'धुरंधर 2' ने शाम 6 बजे तक की बंपर कमाई, जानें कलेक्शन
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है.

Dhurandhar 2 Box Office: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसे बॉक्स ऑफिस पर एकछत्र राज करना कहते हैं. ये फिल्म लोगों से इतना ज्यादा कनेक्ट कर गई कि छप्परफाड़ कर रही है. फिल्म ने तेजी से कलेक्शन करते हुए कई रिकॉर्ड बनाए हैं. फिल्म को सिनेमाघरों में 20 दिन हो गए हैं और अभी अच्छी कमाई हो रही है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने मंगलवार को शाम 6 बजे तक ठीक कलेक्शन कर लिया था. आइए जानते हैं कि इस फिल्म की अब तक कितनी कमाई हो चुकी है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर चल रहा जलवा

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने साबित कर दिया है कि अगर कहानी और एक्टिंग अच्छी है तो बॉक्स ऑफिस पर जलवा दिखाई देगा. इस फिल्म के साथ यही हो रहा है. फिल्म में उस मुद्दे को उठाया गया है जो लोगों को जोड़ता है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने मंगलवार को शाम बजे तक 6.52 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था. इस तरह से फिल्म की कमाई 1030.29 करोड़ रुपये हो गई थी. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म जल्द ही 1100 करोड़ रुपये की कमाई तक पहुंचने वाली है. बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल यानी 10 दिन बाद रिलीज होने वाली है. गौरतलब है कि इस फिल्म की कई बार रिलीज डेट बदली गई है और अब डेट फाइनल की गई है. फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है. अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' के लिए 16 अप्रैल को पेड प्रीव्यू रखे गए हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के पास 10 दिन जबरदस्त कमाई करने का पूरा मौका है.

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आदित्य धर की फ्रेंचाइजी फिल्म ने कर लिया इतना कलेक्शन

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को देखने के लिए अभी भी लोग सिनेमाघरों में उमड़ रहे हैं. इस फिल्म का क्रेज कम नहीं हो रहा है. जिसके चलते फिल्म अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म के पहले पार्ट यानी 'धुरंधर' का कमाई में भी यही हाल था. खबर लिखे जाने तक इस फ्रेंजाइजी फिल्म से मेकर्स वर्ल्डवाइड 2900 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. इस फ्रेंजाइजी फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी, सौम्या टंडन, दानिश पंडोर, गौरव गेरा जैसे कलाकार नजर आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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