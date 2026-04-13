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Dhurandhar 2 Box Office Day 26: मंडे आते ही ढहा 'धुरंधर 2' का किला! 26वें दिन हुई अब तक की सबसे कम कमाई, जानें कितना रहा कलेक्शन

Dhurandhar 2 Box Office Collection: भारत से लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक चर्चा का विषय बनी 'धुरंधर 2' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है, लेकिन 26वें दिन फिल्म की कमाई देखकर मेकर्स के होश उड़ जाएंगे.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 13, 2026 10:57 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Day 26: मंडे आते ही ढहा 'धुरंधर 2' का किला! 26वें दिन हुई अब तक की सबसे कम कमाई, जानें कितना रहा कलेक्शन
'धुरंधर 2' ने 26वें दिन कितने की कमाई की?

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 26: रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), आर माधवन और सारा अर्जुन स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और रिलीज के साथ ही पिछले 25 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही थी. हालांकि, अब रणवीर सिंह की फिल्म की कमाई की रफ्तार पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है. जिस फिल्म के आगे बड़े-बड़े सूरमा टिक नहीं पा रहे थे, चौथे सोमवार के 'मंडे टेस्ट' ने उसका गणित पूरी तरह बिगाड़ दिया है. रिलीज के 26वें दिन फिल्म के कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 26) में ऐसी भारी गिरावट देखी गई, जिसने मेकर्स के माथे पर टेंशन की लकीर खींच दी है. आइए जानते हैं 26वें दिन फिल्म ने कितनी कमाई की.

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वीकडेज आते ही धड़ाम हुई Dhurandhar 2

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पिछले 25 दिनों से खूब तहलका मचा रही थी. जिधर देखो बस इसी की बातें हो रही हैं, फिल्म की कहानी से लेकर रणवीर सिंह की एक्टिंग और इसके गाने तक हर किसी की जुबान पर चढ़े हुए हैं. इसी बीच आदित्य धर की 'धुरंधर: द रिवेंज' के चौथे सोमवार यानी 26वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए हैं. जिसके मुताबिक, वीकेंड पर रॉकेट बनी 'धुरंधर 2' वीकडेज आते ही धड़ाम हो गई और चौथे सोमवार को इसने अब तक का सबसे कम कारोबार किया.

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26वें दिन Dhurandhar 2 ने कितनी कमाई की?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनिंग डे पर 102.55 करोड़ रुपए से खाता खोलने वाली रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने 26वें दिन 5.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. ये फिल्म का अब तक सबसे कम कलेक्शन है. वहीं इसके पहले 25वें दिन इसने 14.50 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और 24वें दिन यानी चौथे शनिवार को फिल्म ने 13.50 करोड़ रुपए की कमाई की थी, लेकिन वीकडेज आते ही इसका कलेक्शन सीधा 5 करोड़ आ पहुंचा है. जो मेकर्स के लिए टेंशन की बात है.

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Dhurandhar 2 का अब तक का टोटल कलेक्शन

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Worldwide Collection) ने 26 दिनों में भारत में कुल 1,088.62 करोड़ रुपए की कमाई की है और ग्रॉस कलेक्शन 1,303.37 हो चुका है. वहीं अगर बात करें वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो वो 17 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है. 26वें दिन की कमाई की मुताबिक, वर्ल्डवाइड 'धुरंधर 2' ने 1,717.87 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. वहीं इन आंकड़ों को देखकर एक बार फिर उम्मीद जगी है कि, रणवीर सिंह अल्लू अर्जुन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. हालांकि, क्या ऐसा हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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