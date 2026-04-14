ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 27: 'धुरंधर 2' का चल रहा भौकाल, फिल्म की कमाई में आ...

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 27: 'धुरंधर 2' का चल रहा भौकाल, फिल्म की कमाई में आया उछाल

Dhurandhar 2 Collection Till Now: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 27वें दिन जबरदस्त कमाई की है. ये फिल्म 1100 करोड़ रुपये कमाई करने से सिर्फ एक कदम दूर है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 14, 2026 10:10 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 27: 'धुरंधर 2' का चल रहा भौकाल, फिल्म की कमाई में आया उछाल
धुरंधर 2 ने 1100 करोड़ रुपये की कमाई की तरफ कदम बढ़ाए.

Dhurandhar 2 Box Office Collection: इंडियन सिनेमा में कमाई की नई परिभाषा लिखने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को सिनेमाघरों में लगे हुए 27 दिन हो चुके हैं. आमतौर पर देखा जाता है कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ ही फिल्में एक महीने तक चलती हैं. लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म ने साबित कर दिया कि अच्छा कंटेंट बड़े पर्दे पर टिकता भी है और अच्छी कमाई भी करवाता है. 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' ने जबरदस्त कलेक्शन किया है. ये फिल्म 1100 करोड़ रुपये की कमाई की तरफ बढ़ चुकी है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है.

Also Read
Dhurandhar Collection: 'धुरंधर' ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, मुंह ताकते रह गए 'पुष्पा' और 'बाहुबली'

फिल्म 'धुरंधर 2' ने कर लिया इतना कलेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लोगों ने काफी पसंद किया है. इसका नतीजा है कि रिलीज के बाद इस फिल्म ने चौथे मंगलवार को जबरदस्त कमाई की है. 14 अप्रैल यानी मंगलवार को छुट्टी होने का फायदा रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को मिला है. जिसके चलते फिल्म ने सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को ज्यादा कमाई की है. इसके साथ ही फिल्म 1100 करोड़ रुपये की कमाई से सिर्फ एक कदम दूर है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 27वें दिन 7.05 करोड़ रुपये की कमाई की है और अब तक कुल कलेक्शन 1095.67 करोड़ रुपये हो गया है. बताते चलें कि फिल्म ने सोमवार को 5.20 करोड रुपये कमाए थे. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को दुनियाभर में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ओवरसीज मार्केट में 415 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करते हुए वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1725 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. ये आलम तब है जब रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को पाकिस्तान समेत गल्फ देशों में बैन कर दिया गया है.

Also Read
Dhurandhar 2 Box Office collection day 26: क्या रणवीर सिंह की फिल्म जल्द ही तोड़ देगी 'पुष्पा 2' का ऑल-टाइम रिकॉर्ड?

रणवीर सिंह की फिल्मों ने रचा इतिहास

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के करियर में 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' टर्निंग प्वाइंट साबित होने वाली हैं. उनकी इन दोनों मूवीज ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि 'बाहुबली' और 'पुष्पा' जैसी फ्रेंचाइजी फिल्में पीछे रह गई हैं. दरअसल, रणवीर सिंह की 'धुरंधर' और 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फ्रेंचाइजी फिल्म बन गई है. दोनों फिल्मों ने 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म 'धुरंधर 2' अभी सिनेमाघरों में लगी है तो देखने वाली बात होगी कि ये अभी कितनी कमाई करती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 26: चौथे सोमवार को रणवीर सिंह की फिल्म ने दिखाया दम, इतनी करोड़ की हुई कमाई

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Dhurandhar 2 Entertainment News Ranveer Singh