Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 27: 'धुरंधर 2' का चल रहा भौकाल, फिल्म की कमाई में आया उछाल

Dhurandhar 2 Collection Till Now: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 27वें दिन जबरदस्त कमाई की है. ये फिल्म 1100 करोड़ रुपये कमाई करने से सिर्फ एक कदम दूर है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection: इंडियन सिनेमा में कमाई की नई परिभाषा लिखने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को सिनेमाघरों में लगे हुए 27 दिन हो चुके हैं. आमतौर पर देखा जाता है कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ ही फिल्में एक महीने तक चलती हैं. लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म ने साबित कर दिया कि अच्छा कंटेंट बड़े पर्दे पर टिकता भी है और अच्छी कमाई भी करवाता है. 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' ने जबरदस्त कलेक्शन किया है. ये फिल्म 1100 करोड़ रुपये की कमाई की तरफ बढ़ चुकी है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है.

फिल्म 'धुरंधर 2' ने कर लिया इतना कलेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लोगों ने काफी पसंद किया है. इसका नतीजा है कि रिलीज के बाद इस फिल्म ने चौथे मंगलवार को जबरदस्त कमाई की है. 14 अप्रैल यानी मंगलवार को छुट्टी होने का फायदा रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को मिला है. जिसके चलते फिल्म ने सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को ज्यादा कमाई की है. इसके साथ ही फिल्म 1100 करोड़ रुपये की कमाई से सिर्फ एक कदम दूर है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 27वें दिन 7.05 करोड़ रुपये की कमाई की है और अब तक कुल कलेक्शन 1095.67 करोड़ रुपये हो गया है. बताते चलें कि फिल्म ने सोमवार को 5.20 करोड रुपये कमाए थे. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को दुनियाभर में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ओवरसीज मार्केट में 415 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करते हुए वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1725 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. ये आलम तब है जब रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को पाकिस्तान समेत गल्फ देशों में बैन कर दिया गया है.

रणवीर सिंह की फिल्मों ने रचा इतिहास

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के करियर में 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' टर्निंग प्वाइंट साबित होने वाली हैं. उनकी इन दोनों मूवीज ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि 'बाहुबली' और 'पुष्पा' जैसी फ्रेंचाइजी फिल्में पीछे रह गई हैं. दरअसल, रणवीर सिंह की 'धुरंधर' और 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फ्रेंचाइजी फिल्म बन गई है. दोनों फिल्मों ने 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म 'धुरंधर 2' अभी सिनेमाघरों में लगी है तो देखने वाली बात होगी कि ये अभी कितनी कमाई करती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more