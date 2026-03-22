Dhurandhar 2 के सैलाब में बह गया पूरा बॉलीवुड, एक साथ टूटे इतने रिकॉर्ड्स

Dhurandhar 2 Box office day 3 Worldwide: रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाकर रख दिया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.