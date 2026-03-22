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Dhurandhar 2 के सैलाब में बह गया पूरा बॉलीवुड, एक साथ टूटे इतने रिकॉर्ड्स

Dhurandhar 2 Box office day 3 Worldwide: रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाकर रख दिया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 22, 2026 6:22 AM IST

Dhurandhar 2 के सैलाब में बह गया पूरा बॉलीवुड, एक साथ टूटे इतने रिकॉर्ड्स
Dhurandhar 2

Dhurandhar 2 Box office day 3 Worldwide: रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाकर रख दिया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Bollywood News Dhurandhar 2 Ranveer Singh