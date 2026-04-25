Dhurandhar 2 Collection Day 38: कम नहीं हुआ 'धुरंधर 2' का भौकाल, 38वें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 38: डायरेक्टर आदित्य धर ने साल 2025 के दिसंबर में फिल्म 'धुरंधर' रिलीज की और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था. इसके बाद उनकी इस फिल्म का पार्ट 2 यानी 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) सिनेमाघरों में 19 मार्च को आया और धमाका किया है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म अभी बड़े पर्दे पर लगी हुई है और भौकाल दिखा रही है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के बाद 38वें दिन बंपर कलेक्शन किया है. एक महीने से ज्यादा समय से सिनेमाघरों में पैर जमाए रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं कि फिल्म ने शनिवार को कितनी कमाई की है और अब तक कितने रुपये जोड़ लिए हैं.
फिल्म 'धुरंधर 2' कर रही बंपर कलेक्शन
एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज होने के बाद से ही रिकॉर्ड बनाना और तोड़ना शुरू किया था. इस फिल्म ने कई ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं, जिनका तोड़ना आसान नहीं होगा. इस फिल्म रिलीज के 38वें दिन बाद भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के बात छठे शनिवार को 2.95 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की है. इस तरह से फिल्म ने अब तक भारत में 1127.14 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन पर नजर डालें तो 1772.13 करोड़ रुपये जोड़ लिए है. ये फिल्म एक महीने के बाद भी जबरदस्त कमाई कर रही है जबकि सिनेमाघरों में अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' के अलावा हालीवुड फिल्म 'माइकल' भी लगी हुई है.
फिल्म 'धुरंधर 2' से कनेक्ट हुए लोग
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' ने लोगों से कनेक्ट किया. दरअसल, फिल्म में नोटबंदी और गैंगस्टर अतीक अहमद के आतंक जैसे कई गंभीर मुद्दों को दिखाया गया. इसके साथ ही फिल्म में दिखाया है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में होने वाली अनैतिक गतिविधियों को किस तरह से जासूस ने पर्दाफाश किया है. फिल्म में पकिस्तान के ल्यारी में होने वाले गैंगवार को भी बखूबी दिखाया गया है. फिल्म में रणवीर सिंह ने इंडियन स्पाई हमजा अली मजारी का रोल किया है. फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, आर माधवन, गौरव गेरा, सारा अर्जुन, संजय दत्त, दानिश इकबाल जैसे सितारे नजर आए थे. बताते चलें कि 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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