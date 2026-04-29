Dhurandhar 2 Box Office: 42वें दिन आते ही 'धुरंधर 2' की हुई दुर्गति, 10 बजे तक बटोरी इतनी चिल्लर

Dhurandhar 2 Box Office Day 42: बॉलीवुड की बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो कि कब आई और चली गईं किसी को पता भी नहीं चला. वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) है जो कि बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाए हुए है. संजय दत्त और अर्जुन रामपाल की ये फिल्म लगातार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचे हुए है. हालांकि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म भूत बंगला (Bhooth Bangla) के आगे टिकना इस फिल्म के लिए भारी हो रहा है. तगड़ी टक्कर मिलने के बाद भी धुरंधर 2 पीछे हटने को तैयार नहीं है. अगर बात की जाए धुरंधर 2 की अब तक की कमाई की तो इस फिल्म ने 42वें दिन धीमी शुरुआत की है. सुबह 10 बजे तक धुरंधर 2 ने केवल 2 लाख रुपए का ही बिजनेस किया है. इस फिल्म के पूरी इंडिया में करीब 400 शोज दिखाए जा रहे हैं. ऐसे में धुरंधर 2 का ग्रॉस कलेक्शन 1,356.09 करोड़ रुपए और नेट कलेक्शन 1,133.01 करोड़ रुपए हो चुके हैं. हालांकि ये धुरंधर 2 की कमाई के फाइनल आंकड़े नहीं हैं.
क्या होने वाला है धुरंधर 2 का हाल?
माना जा रहा है कि वीक डेज पर धुरंधर 2 की कमाई में तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है. बाकी भूत बंगला ने तो वैसे भी फैंस को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि 2000 के आंकड़े को पार करे में धुरंधर 2 को अभी और दिक्कतों का सामना करना होगा. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि ये हफ्ता फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए थोड़ा भारी हो सकता है. वहीं भूत बंगला लगातार नोट छापने की मशन बनी हुई है. धुरंधर 2 के अलावा भूत बंगला को केवल फिल्म माइकल ही टक्कर दे रही है. हालांकि इस फिल्म की व्यूअरशिप इंडिया में लिमिटेड है.
आदित्य धर और रणवीर सिंह को लेकर आई बड़ी खबर
दावा किया जा रहा है कि धुरंधर 2 की सफलता के बाद आदित्य धर और रणवीर सिंह फिर से साथ काम करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि आदित्य धर और रणवीर सिंह एक और प्रोजेक्ट पर काम करेंगे. इस खबर ने धुरंधर 2 के फैंस का दिल खुश कर दिया है. माना जा रहा है कि आदित्य धर और रणवीर सिंह इस बार धुरंधर 2 से भी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे. आपको बता दें धुरंधर 2 का क्रेज अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है. सोशल मीडिया पर अब भी लोग धुरंधर 2 के बारे में बात कर रहे हैं. वह बात अलग है कि धुरंधर 2 के बारे में बॉलीवुड अब भी बात करने को राजी नहीं है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…
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