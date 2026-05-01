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Dhurandhar 2 Collection: 'धुरंधर 2' ने की धमाकेदार कमाई, 44वें दिन भी रणवीर सिंह का जलवा कायम

Dhurandhar 2 Box Office: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को सिनेमाघरों में करीब में डेढ़ महीने से लगी हुई है. ये फिल्म अभी भी जबरदस्त कमाई कर रही है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 1, 2026 10:33 PM IST
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फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हुई थी.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 44: आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन में बनी फिल्म रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) करीब डेढ़ महीने से बॉक्स ऑफिस पर लगी हुई है. इसके सामने कई फिल्में रिलीज हुई हैं लेकिन कलेक्शन पर कोई खास असर नहीं डाल पाई हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के बाद सातवें फ्राइडे को धमाकेदार कमाई की है. इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि फिल्म का क्रेज कम नहीं हो रहा है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म ने 44वें दिन कितनी कमाई की है और अब तक कुल कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' का खत्म नहीं हो रहा क्रेज

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की साल 2026 की पहली फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल दिखाया है कि इतिहास में दर्ज हो गया है. ये पहली बॉलीवुड फिल्म हैं जिसने 1100 करोड़ रुपसे से ज्यादा का कलेक्शन किया है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के बाद 44वें दिन भी 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की की है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के बाद सातवें फ्राइडे को 1.05 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए 1136.14 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1784.98 करोड़ रुपये हो गया है. दिलचस्प बात ये है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' उस समय बंपर कमाई कर रही है जब सिनेमाघरों में 'भूत बंगला', 'राजा शिवाजी', 'एक दिन' जैसी मूवीज लगी हुई हैं.

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फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को हुई थी रिलीज

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने पहले दिन से लेकर अब तक अच्छी कमाई की है. फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. यहां तक कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड कलेक्शन में सिर्फ आमिर खान की 'दंगल' से पीछे है. बताते चलें कि इस फिल्म का पहला पार्ट फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 में 5 दिसंबर को रिलीज हुआ था और जबरदस्त कमाई की थी. इन दोनों फिल्मों ने दुनियाभर में 3000 करोड़ रुपये की कमाई की थी. रणवीर सिंह की भारत की पहली फ्रेंचाइजी फिल्म है जिसने 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' में नजर आए ये सितारे

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, सौम्या टंडन, गौरव गेरा, दानिश इखबाल, दानिश पंडोर, उदयबीर संधू, विवेक सिन्हा जैसे सितारे नजर आए हैं. इस फिल्म की कहानी से लेकर सितारों की अदाकारी ने लोगों का ऐसा दिल जीता कि मेकर्स की तिजोरियां भर गईं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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