Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 6: रणवीर सिंह का चल रहा भौकाल, 'धुरंधर 2' ने मंगलवार शाम तक की इतनी कमाई

Dhurandhar 2 Collection: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर 2' ने बीते सोमवार को 500 करोड़ी हो गई थी. फिल्म रिलीज के बाद छठे दिन यानी मंगलवार को बंपर कलेक्शन कर रही है.

Ranveer Singh Movie Collection: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ी हो चुकी है. फिल्म ने ये जादुई आंकड़ा सिर्फ 5 दिनों में पूरा कर लिया है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज के बाद छठे दिन यानी मंगलवार को भी बंपर कलेक्शन कर रही है. इस फिल्म को वीकडेज पर भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. आदित्य धर की कमाल की फिल्म के लोग दीवाने हो गए हैं और तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने मंगलवार शाम तक कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'धुरंधर 2' का हो रहा बंपर कलेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कमाई तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि छठे दिन ही 550 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने मंगलवार शाम तक 6 बजे तक 32.61 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इस तरह से फिल्म ने अब तक 551.73 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. वहीं, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 850 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार चुकी है. ये फिल्म जल्द ही दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये जादुई आंकड़ा पार कर जाएगी.

फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई के आंकड़े

पेड प्रीव्यू शोज- 43 करोड़ रुपये

पहला दिन-102.55 करोड़ रुपये

दूसरा दिन-80.72 करोड़ रुपये

तीसरा दिन-113 करोड़ रुपये

चौथा दिन-114.85 करोड़ रुपये

पांचवा दिन-65 करोड़ रुपये

छठा दिन (शाम 6 बजे तक)-32.61 करोड़ रुपये

फिल्म 'धुरंधर 2' को बैन करने की मांग

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' जहां एक तरफ बंपर कलेक्शन कर रही है. वहीं, पाकिस्तान समेत गल्फ देशों में इसे बैन कर दिया गया है. हैरान करने वाली बात ये है कि भारत में ही इसे बैन कर की मांग की जा रही है. लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को बैन करने की मांग की गई है. कोट में दी गई याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म गहरे राजनीतिक संकेत दिए जो वोटर्स की प्रभावित कर सकते हैं. फिल्म की राजनीतिक रूप से संवेदनशील कहानी चुनावों पर असर डाल सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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