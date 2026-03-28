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Dhurandhar 2 Box office: दुनियाभर में बजा रणवीर सिंह की फिल्म के नाम का डंका, Ustaad Bhagat Singh के निकले दम

Dhurandhar 2 Box office day 9 Worldwide: रणवीर सिंह, संजय दत्त और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में हंगामा मचा दिया है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अर्जुन रामपाल की इस फिल्म की टोटल कितनी कमाई हुई है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 28, 2026 6:26 AM IST

Dhurandhar 2 Box office: दुनियाभर में बजा रणवीर सिंह की फिल्म के नाम का डंका, Ustaad Bhagat Singh के निकले दम
Dhurandhaar 2

Dhurandhar 2 Box office day 9 Worldwide: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आदित्य धर (Aditya Dhar) मिलकर बॉलीवुड की दुनिया पर राज कर रहे हैं. फिल्म में आर माधवन (R Madhavan) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने जबरदस्त एक्टिंग की है. लोग फिल्म की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. यही वजह है कि 9 दिन हो जाने के बाद भी अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) और सारा अर्जुन (Sara Arjun) की ये फिल्म जमकर नोट छाप रही है. फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' ने 7 दिनों में ही वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी. वहीं इंडिया में भी फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' का बज्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' ने पेड प्रीव्यू के दौरान 43 करोड़ रुपए कमाए हैं. रिलीज के पहले दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने करीब 102 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 80 करोड़ रुपए, तीसरे दिन 113 करोड़ रुपए, चौथे दिन 114.85 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने पांचवें दिन 65.00 करोड़ रुपए, छठे दिन 56.60 करोड़ रुपए, सातवें दिन 47.70 करोड़ रुपए, आठवें दिन 49.70 करोड़ रुपए कूट डाले. नौवें दिन ये कमाई 49.67 करोड़ रुपए पर जा सिमटी.

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9 दिनों में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने छाप लिए हैं इतने नोट

कुल मिलाकर देखा जाए तो रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 9 दिनों में 715.72 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. वहीं वर्ल्डवाइड ये आंकड़ा 1,128.99 करोड़ पर पहुंच गया है. कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया में ये फिल्म लगभग रोजाना 50 करोड़ रुपए के करीब कमा रही है जो कि अपने आम में बड़ी बात है. माना जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में दूसरे वीकेंड पर उछाल देखने को मिल सकता है. छुट्टी होने की वजह से लोग फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को देखे के लिए सिनेमाघरों की तरफ जरुर रुख करेंगे.

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फिल्म उस्ताद भगत सिंह के हुए ऐसे हाल

वहीं दूसरी तरफ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के आगे फिल्म उस्ताद भगत सिंह टिक भी नहीं पा रही है. रीजनल फिल्म होने के बाद भी उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म उस्ताद भगत सिंह धुरंधर 2 को टक्कर देगी. हालांकि कुछ समय में ही इस फिल्म की हवा टाइट हो गई है. रिलीज के 10 दिन बीत जाने के बाद फिल्म उस्ताद भगत सिंह की कमाई 91 करोड़ रुपए हो गई है. पवन कल्याण की इस फिल्म को साउथ में काफी पसंद किया जा रहा है. पवन कल्याण ये बात पहले से जानते थे. यही वजह है जो धुरंधर 2 के रिलीज होने के बाद भी पवन कल्याण ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट के साथ छेड़खानी नहीं की. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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