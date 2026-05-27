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Dhurandhar 2 का बॉक्स ऑफिस देखकर मेजर इकबाल के पिता की चमकीं आंखें, जमाने के सामने कही ये बात Exclusive

Suvinder Pal Vicky Interview on Box Office collection: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. इसी बीच मेजर इकबाल के पिता ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर चुप्पी तोड़ दी है. बॉलीवुड एक्टर सुविंदर पाल विक्की ने खुलासा किया है कि रणवीर सिंह की फिल्म का हिस्सा बनकर उनको कैसा लग रहा है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 27, 2026 12:13 PM IST
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Dhurandhar 2 का बॉक्स ऑफिस देखकर मेजर इकबाल के पिता की चमकीं आंखें

Suvinder Pal Vicky Interview on Box Office Collection: धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. चींटी की तरह सही धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर अब भी कमाई कर रही है. कुछ समय पहले ही फिल्म धुरंधर 2 ने वर्ल्डवाइड 1800 का आंकड़ा पार किया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. इसी बीच मजर इकबाल के पिता ने फिल्म धुरंधर 2 को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. बॉलीवुड एक्टर सुवींदर पाल विक्की (Suvinder Pal Vicky) ने कुछ समय पहले ही फिल्म धुरंधर 2 की सफलता पर कमेंट किया है. बॉलीवुड लाइफ हिंदी से बात करते हुए फिल्म धुरंधर 2 ने कहा, इस समय फिल्म धुरंधर 2 एक साथ सात फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ी हुई है, ये अपने आप में गर्व की बात है. जब हम इस फिल्म में काम कर रहे थे, तब हमें नहीं पता था कि मेरे किरदार को भी इतना प्यार मिलने वाला है. मेरा किरदार निगेटिव था, बावजूद लोगों ने उसे पसंद किया है. मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे धुरंधर फ्रेंचाइजी में काम करने का मौका मिला. इस समय हमारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त काम कर रही है. फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं. एक एक्टर होने के नाते मुझे और क्या ही चाहिए.

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धुरंधर 2 की कमाई ने किया सुवींदर पाल विक्की का दिल खुश

फिल्म 'धुरंधर 2' के बारे में बात करते हुए सुवींदर पाल विक्की ने कहा, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 1800 का आंकड़ा पार कर लिया है. मेरे लिए ये आंकड़ा पार होना फेसिनेटिंग है. आप एक ऐसी फिल्म का हिस्सा हैं जिसने कमाई के मामले में पूरे बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. हाल ये है कि पाकिस्तान में भी फिल्म धुरंधर 2 को पसंद किया जा रहा है. अब बस मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही फिल्म धुरंधर 2 की तरह मुझे प्रोजेक्ट मिलते रहें ताकि मैं फैंस को कुछ नया दिखा सकूं. फिल्म धुरंधर 2 में आदित्य धर, रणवीर सिंह और बाकी टीम ने बहुत मेहनत की है.

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इस सीरीज में नजर आ रहे हैं सुवींदर पाल विक्की

सुवींदर पाल विक्की ने आगे कहा, फिल्म धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस देखकर लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई. हालांकि ये अंत नहीं है. अभी तो ऐसे कई अचीवमेंट हासिल करने बाकी हैं. बता दें कि इस समय सुवींदर पाल विक्की अमेजन प्राइम की सीरीज नेटफ्लिक्स की सीरीज ग्लोरी में नजर आ रहे हैं. इस सीरीज में सुवींदर पाल विक्की एक कोच के तौर पर दिख रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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