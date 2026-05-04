Dhurandhar 2 Box Office: नई फिल्मों के बीच भी नहीं कम हो रहा ‘धुरंधर 2’ का क्रेज, 46वें दिन भी की करोड़ो में कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 46: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने रिलीज के 46वें दिन भी करोड़ों में कमाई कर के बॉक्स ऑफिस पर सबको चौंका दिया है. डेढ़ महीने बाद भी फिल्म का करोड़ में कमाई करना हर किसी को हैरान कर रहा है.

धुरंधर 2 ने 46वें दिन कितनी की कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 46: आदित्य धर के निर्देशन और रणवीर सिंह के दमदार एक्टिंग वाली फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बॉक्स ऑफिस पर तूफान बन कर आई है. आमतौर पर फिल्में दो या तीन हफ्तों में दम तोड़ देती हैं, लेकिन 'धुरंधर 2' ने रिलीज के डेढ़ महीने बाद भी जो रफ्तार पकड़ी है, वह हैरान करने वाला है. बीते कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब 'धुरंधर 2' का सफर थमने वाला है, क्योंकि कलेक्शन की रिपोर्ट में देरी हो रही थी. लेकिन रविवार के फाइनल आंकड़ों ने यह साबित कर दिया है कि यह फिल्म अभी लंबी रेस का घोड़ा है. फिल्म 46 दिन के बाद भी करोड़ों में कमाई कर रही है.

वीकेंड पर लगाई लंबी छलांग

रिलीज के 45वें दिन यानी शनिवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर जान फूंक दी है. वीकेंड का फायदा उठाते हुए 'धुरंधर 2' ने रविवार को 1.40 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है. डेढ़ महीने बाद भी सिंगल डे में करोड़ों की कमाई करना यह दिखाती है कि दर्शकों के बीच इस स्पाई थ्रिलर का क्रेज रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है.

वर्ल्डवाइड कमाई ने उड़ाए होश

फिल्म की कुल कमाई के आंकड़े किसी को भी चौंका सकते हैं. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,788.32 करोड़ रुपये है. वहीं फिल्म ने ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 1,362.57 करोड़ रुपये का किया है. फिल्म काा ओवरसीज (विदेशी) कलेक्शन 425.75 करोड़ रुपया रहा है. वहीं फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 1,138.54 करोड़ रुपये रहा.

नई फिल्मों से मिल रही जोरदार टक्कर

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस समय बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का मुकाबला किसी एक फिल्म से नहीं, बल्कि एक साथ 7 नई फिल्मों से है. अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' पहले से ही चुनौती दे रही थी, और अब इस लिस्ट में 'राजा शिवाजी', 'एक दिन', 'पैट्रियट', 'कारा', 'पिट स्यापा' और 'केडी: द डेविल' जैसी बड़ी फिल्में भी शामिल हो गई हैं.

क्यों नहीं रुक रही है 'धुरंधर' की तूफान?

पूरे देश में अभी भी इस फिल्म को भारी संख्या में स्क्रीन्स पर दिखाया जा रहा है. दर्शकों की दिलचस्पी और बेहतरीन वर्ड ऑफ माउथ ने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया है. इस फिल्म की कहानी बेहद शानदार है, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहें हैं. इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा सारा अर्जुन, दानिश इकबाल, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी जैसे कलाकार शामिल हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.