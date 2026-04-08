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Dhurandhar 2 Box Office: 2000 के क्लब में एंट्री करने के लिए क्यों छूटे 'धुरंधर 2' के पसीने? वजह जानकर उड़ जाएंगे होश

Dhurandhar 2 Box Office: रणवीर सिंह और संजय दत्त की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को रिलीज हुए 20 दिन का समय हो चुका है. अचानक ही कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है. चलिए जानते हैं कि ये क्या वजह हो सकती है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 8, 2026 9:54 AM IST

Dhurandhar 2 Box Office: 2000 के क्लब में एंट्री करने के लिए क्यों छूटे 'धुरंधर 2' के पसीने? वजह जानकर उड़ जाएंगे होश
A Still from Dhurandhar 2

Dhurandhar 2 Box Office: फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने रातों रात रणवीर सिंह (Ranveer Singh), आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की किस्मत को चमका दिया है. ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है. रिलीज के 20 दिनों में धुरंधर 2 ने 1,033.37 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. धुरंधर 2 का इंडिया में टोटल ग्रॉस कलेक्शन 1,237.21 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं वर्ल्डवाइड भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' तगड़ी कमाई कर रही है. 20वें दिन दुनियाभर में इस फिल्म ने 4 करोड़ रुपए जमा किए. कुल मिलाकर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 20वें दिन 1,641.21 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा. यहां मजेदार बात ये है कि दुनियाभर में रिलीज होने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' 2000 करोड़ के क्लब में शामिल नहीं हो पा रही है. 1500 का आंकड़ा पार करने में ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की थोड़ी हालत खराब हो गई है. अब आप कहेंगे कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का बज्ज तो जबरदस्त है. बावजूद इसके वर्ल्डवाइड फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में तेजी क्यों नहीं देखने को मिल रही है. वर्ल्डवाइड ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई धीमी होने लगी है. हालांकि इंडिया में अब भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की हालत अच्छी है. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को 2000 करोड़ के क्लब में आने में इतनी देरी क्यों लग रही है.

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फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर कहां रह गई कमी?

ये बात सच है कि रिलीज से पहले फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर जबदस्त क्रेज देखने को मिला था. कई देशों के नेता भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के बारे में बात करते नजर आए थे. इंटरनेशनल मीडिया ने भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को पूरा भाव दिया. हालांकि रिलीज होते ही लोग फिल्म 'धुरंधर 2' को प्रोपगांडा बताने लगे. बहुत से लोग तो धुरंधर 2 केवल इसलिए ही देखने नहीं गए क्योंकि उनको ये फिल्म प्रोपगांडा लग रहा है.

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गल्फ कंट्रीज का नहीं है धुरंधर 2 को सपोर्ट

गल्फ कंट्रीज में भले ही इस समय ईरान की वजह से घमासान मचा हो लेकिन बॉलीवुड के लिए ये एक शानदार बाजार है. गल्फ कंट्रीज में बड़ी तादाद में इंडियन रहते हैं. वहीं बॉलीवुड को पसंद करने वालों की गल्फ कंट्रीज में कमी नहीं है. हालांकि प्रोपगांडा का हवाला देते हुए दिसंबर में ही गल्फ कंट्रीज ने धुरंधर 2 पर बैन लगा दिया था. अगर ये बैन नहीं लगा होता तो बेशक कमाई के आंकड़े कुछ और ही होते. हना गलत नहीं होगा कि धुरंधर 2, 2000 करोड़ के क्लब में एंट्री तो र लेग लेकिन उसे थोड़ा समय जरुर लगेगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt