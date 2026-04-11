Dhurandhar 2 Box Office collection: 23वें दिन कटी 'धुरंधर 2' की नाक, दुनियाभर में हुई बस इतनी कमाई

Dhurandhar 2 Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रिलीज को 23 दिन पूरे हो चुके हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की पकड़ कमजोर होने लग गई है.