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Dhurandhar 2 Box Office collection: 23वें दिन कटी 'धुरंधर 2' की नाक, दुनियाभर में हुई बस इतनी कमाई

Dhurandhar 2 Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रिलीज को 23 दिन पूरे हो चुके हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की पकड़ कमजोर होने लग गई है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 11, 2026 6:23 AM IST

Dhurandhar 2 Box Office collection: 23वें दिन कटी 'धुरंधर 2' की नाक, दुनियाभर में हुई बस इतनी कमाई
23वें दिन कितना रहा 'धुरंधर 2' का कलेक्शन?

Dhurandhar 2 Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रिलीज को 23 दिन पूरे हो चुके हैं. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की पकड़ कमजोर होने लग गई है. To be continued....

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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