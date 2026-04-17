Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Day 29: 'भूत बंगला' ने लगाया 'धुरंधर 2' पर ब्रेक, लगी किसकी बुरी नजर?

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 29: आर माधवन और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में 29वें दिन फिर से गिरावट देखने को मिल रही है. चलिए जानते हैं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने कितनी कमाई की है.

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 29: रणवीर सिंह (Ranveer Singh)की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) को रिलीज हुए करीब एक महीने का समय होने को है. ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. हालांकि रिलीज के 29वें दिन इस फिल्म की कमाई में तेजी से गिरावट देखने को मिली. बात की जाए आर माधवन और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के वर्ल्डवाइड तो आंकड़े देखकर आप भी चौंक जाएंगे. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने वर्ल्डवाइड 1,737.74 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं. फिल्म का इंडियन ग्रॉस 1,320.49 करोड़ रुपए है और ओवरसीज कलेक्शन 417.25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. इस हिसाब से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का नेट कलेक्शन 1,103.12 करोड़ रुपए हो गया है. बीते दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के करीब 464,059 शोज दिखाए गए थे. बावजूद इसके फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' खास कमाई नहीं कर पाई है. वहीं बात करें इंडिया के कलेक्शन की तो रिलीज के 29वें दिन केवल 4.04 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. कहना गलत नहीं होगा कि समय के साथ अब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का चार्म खत्म होता चला जा रहा है.

भूत बंगला का दिख रहा है धुरंधर 2 पर असर?

बीते दिन ही अक्षय कुमार अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुके हैं. बीते दिन फिल्म के पेड रिव्यूज रखे गए थे. आज इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया है. माना जा रहा है कि भूत बंगला के रिलीज का असर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' पर साफ देखने को मिलने वाला है, वैसे भी हॉरर कॉमेडी का अपना एक अलग ही फैन बेस है जिसकी वजह से कम बजट की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा जाती हैं. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 'धुरंधर 2' का आगे चलकर क्या हाल होने वाला है.

भूत बंगला को मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स

रिलीज के बाद से ही लोग लगातार फिल्म भूत बंगला के बारे में बात कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भूत बंगला एक अच्छी फिल्म है. हालांकि लोग भूत बंगला की तुलना भुल भूलैया और चांदनी चौक टू चाइना से कर रहे हैं. फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनको देखकर फैंस को इन दोनों फिल्मों की याद आ रही है. हालांकि फिल्म की कहानी का इन दोनों फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है. भूत बंगला ने रिलीज होते ही फैंस को हंसाना शुरू कर दिया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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