Dhurandhar 2 Box Office Day 30: एक महीना होते ही औंधे मुंह गिरी 'धुरंधर 2', आंकड़े देखकर लगेगा सदमा

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 30: भूत बंगला के रिलीज के बाद रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. चलिए जानते हैं कि बीते दिन इस फिल्म का कितना कलेक्शन रहा.