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Dhurandhar 2 Box Office Day 30: एक महीना होते ही औंधे मुंह गिरी 'धुरंधर 2', आंकड़े देखकर लगेगा सदमा

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 30: भूत बंगला के रिलीज के बाद रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. चलिए जानते हैं कि बीते दिन इस फिल्म का कितना कलेक्शन रहा.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 18, 2026 6:23 AM IST

Dhurandhar 2 Box Office Day 30: एक महीना होते ही औंधे मुंह गिरी 'धुरंधर 2', आंकड़े देखकर लगेगा सदमा
'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड कलेक्शन

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 30: भूत बंगला के रिलीज के बाद रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. चलिए जानते हैं कि बीते दिन इस फिल्म का कितना कलेक्शन रहा.

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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