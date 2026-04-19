Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Day 31: 'धुरंधर 2' का फिर खौला खून, दुनियाभर में छापे इतने नोट

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 31: भूत बंगला की रिलीज के बाद आदित्य धर और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' खुद को बचाने की कोशिश कर रही है. चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर ली है.

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 31: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) को रिलीज हुए एक महीने का समय हो चुका है. एक महीना बीत जाने के बाद भी आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखा रही है. हालांकि समय के साथ अब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की चमक फीकी पड़ने लगी है. धीरे धीरे फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई कम होने लगी है. बात की जाए फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो फिल्म ने 31वें दिन तक 1,749.01 करोड़ रुपए कमाए हैं. इसमें फिल्म का इंडियन ग्रॉस 1,329.31 और ओवरसीज कलेक्शन 419.70 करोड़ रुपए बतया जा रहा है. वहीं दूसरू तरफ धुरंधर 2 का नेट कलेक्शन 1,110.47 करोड़ आंका जा रहा है. बीते दिन दुनियाभर में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के 472,404 शोज दिखाए गए थे. इंडिया में भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' खुद की जान बचाने में लगी हुई है. रिलीज के रिलीज के 23वें दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 8.39 करोड़ रुपए, 24वें दिन 16.18 करोड़ रुपए, 25वें दिन 17.38 करोड़ रुपए, 26वें दिन 6.18 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. जिसके बाद धुरंधर 2 ने 27वें दिन 8.31 करोड़, 28वें दिन 4.77 करोड़ रुपए, 29वें दिन 4.04 करोड़ रुपए, 30वें दिन 3.24 करोड़ रुपए छापे हैं.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को मिला वीकेंड का फायदा

31वें दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' 5.58 करोड़ रुपए नोट कूट डाले हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई शनिवार आते ही बढ़ गई है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' वीकेंड का पूरा फायदा उठा रही है. कहना गलत नहीं होगा कि रविवार को भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में तेजी देखने को मिल सकती है. हालांकि भूत बंगला अब भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के लिए सिरदर्द बनी हुई है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की जगह अब लोग बूत बंगला में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. सोशल मीडिया पर मिल रहे शानदार व्यूज के चलते लोग भूत बंगला देखने सिनेमाघरों में जा रहे हैं.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर लगातार हो रही है कॉन्ट्रोवर्सी

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' जिस दिन से रिलीज हुई है उस दिन से ही विवाद खड़े हो रहे हैं. अब तक राम गोपालवर्मा फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की तारीफ करते थक नहीं रहे थे. अब रामगोपाल वर्मा को भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में कमी नजर आने लगी है. रामगोपाल वर्मा ने हाल ही में दावा किया है कि बड़े साहब का किरदार सही नहीं दिखाया गया है. रामगोपाल वर्मा के पलटी मारते ही एक बार फिर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के फैंस के बीच हंगामा मच गया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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