Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Day 32: बॉक्स ऑफिस पर हुआ 'धुरंधर 2' का जीना हराम, 'भूत बंगला' ने किया बर्बाद

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 32: भूत बंगला ने आते ही आदित्य धर और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की हालत खराब करनी शुरू कर दी है. चलिए जानते हैं कि 32वें दिन इस फिल्म का क्या हाल हो चुका है.

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 32: रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन मिलकर इस समय बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे हैं. एक महीना बीत जाने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) के नाम का डंका बॉक्स ऑफिस पर बज रहा है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 1,749.01 करोड़ रुपए का वर्ल्डवाइड कलेक्शन जमा कर लिया है. इस हिसाब से धुरंधर 2 का इंडियन ग्रॉस 1,329.31 और ओवरसीज कलेक्शन 419.70 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. वहीं रिलीज के 32 दिन भी इस फिल्म ने कमाई करनी शुरू कर दी है. हालांकि इस बार भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने धीमी शुरुआत की है. 32वें दिन सुबह 10 बजे तक फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 26 लाख रुपए की कमाई कर ली है. इस हिसाब से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की इंडिया में कमाई 1,329.61 करोड़ रुपए पर जाकर बैठ गई है. फिल्म का नेट कलेक्शन 1,110.73 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. आज सुबह से अब तक फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के 577 शोज दिखाए जा चुके हैं. हालांकि ये फाइनल आंकड़े नहीं हैं. शाम होने के बाद ही पता चल पाएगा कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने कुल कितनी कमाई की है. बीते दिन धुरंधर 2 ने 3.24 करोड़ रुपए छापे हैं. धुरंधर 2 ने 25वें दिन 17.38 करोड़ रुपए, 26वें दिन 6.18 करोड़ 27वें दिन 8.31 करोड़ का बिजनेस किया है. वहीं फिल्म ने 28वें दिन 4.77 करोड़ रुपए, 29वें दिन 4.04 करोड़ रुपए कमाए हैं.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की चमक पड़ी फीकी?

आंकड़े इस बात का सबूत है कि भूत बंगला के रिलीज के बाद फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. भूत बंगला के आगे फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की थोड़ी चमक फीकी पड़ गई है. यही वजह है जो समय के साथ अब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में गिराटव दिखने लगी है. हालांकि वीकेंड पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का कलेक्शन थोड़ा ठीक हुआ है. माना जा रहा है कि सोमवार से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को खुद को संभाल पाना थोड़ा मुश्किल पड़ने वाला है. वैसे भी भूत बंगला लोगों को खूब हंसा रही है. ऐसे में लोगों की दिलचस्पी फिल्म 'धुरंधर 2' में थोड़ी कम हो गई है.

पाकिस्तान ने बनाई सस्ती धुरंधर?

भले ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई अब कम होने लगी है लेकिन पड़ोसी मुल्क में अब भी इस फिल्म का जादू चल रहा है. यही वजह है जो एक शो ने धुरंधर की कहानी को कॉपी करने की कोशिश की है. एक सीरिय की कहानी में धुरंधर का ट्विस्ट लाने की कोशिश की गई है. ऐसा करके इस शो के मेकर्स हेटर्स के हत्थे चढ़ गए हैं. लोग मेकर्स को खूब जलील कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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