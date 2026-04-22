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Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Day 34: कछुए की चाल चलने को मजबूर हुई 'धुरंधर 2', 'भूत बंगला' ने किया सूपड़ा साफ

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 34: फिल्म भूत बंगला की रिलीज के बाद से ही आदित्य धर और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के हाल खराब है. चलिए जानते हैं कि 34वें दिन इस फिल्म ने कितनी कमाई की.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 22, 2026 6:24 AM IST

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Day 34: कछुए की चाल चलने को मजबूर हुई 'धुरंधर 2', 'भूत बंगला' ने किया सूपड़ा साफ
धुरंधर 2 की कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 34: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) रिलीज के 34वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है. हालांकि बीते हफ्ते भूत बंगला केरिलीज के बाद फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन की फिल्म की कमाई इस समय गोते लगा रही है. वर्ल्डवाइड तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई के और भी बुरे हाल हो चुके हैं. 2000 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बहुत मेहनत करनी पड़ रही है. अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इस फिल्म ने अब तक 1,761.76 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. 34वें दिन का धुरंधर 2 का कलेक्शन 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. इस हिसाब से धुरंधर 2 का ग्रॉस कलेक्शन 1,339.76 करोड़ रुपए हो चुका है. वहीं धुरंधर 3 का नेट कलेक्शन 1,119.29 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. दुनियाभर में धुरंधर 2 ने केवल 50 लाख रुपए ही कमाए हैं. हालांकि इंडिया में फिल्म के 3,854 शोज दिखाए गए हैं. धुरंधर 2 ने 25वें दिन 17.38 करोड़ रुपए, 26वें दिन 6.18 करोड़ रुपए छापे थे.

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ये है फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के बिजनेस का हाल

वहीं 27वें दिन फिल्म ने 8.31 करोड़ का बिजनेस किया. इसके अलावा फिल्म धुरंधर 2 ने 28वें दिन 4.77 करोड़ रुपए, 29वें दिन 4.04 करोड़ रुपए, 30वें दिन 2.70 करोड़ रुपए, 31वें दिन 4.65 करोड़ रुपए, 32वें दिन 5.20 करोड़ रुपए कूटे हैं. 33वें दिन फिल्म ने 1.62 करोड़ रुपए जमा किए. वहीं ये आंकड़ा 34वें दिन 2.00 करोड़ रुपए पर जा अटका है. कहना गलत नहीं होगा कि मिड वीक होते होते फिल्म 'धुरंधर 2' की हालत फिर से खराब होने लग गई है.

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भूत बंगला के आए मजे

जिस तरह से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई गिर रही है उसकी वजह से भूत बंगला को खूब फायदा हो रहा है. रिलीज के बाद से ही भूत बंगला ने हंगामा मचाया हुआ है. लोगों को फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के आगे अब भूत बंगला पसंद आने लग गई है. कहना गलत नहीं होगा कि अब लोगों को भूत बंगला का भूत सवार होने लगा है. हालांकि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का क्रेज भी पूरी तरह से कम नहीं हुआ है. वैसे भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रिलीज को एक महीने का समय हो चुका है. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई पर समय का तो कुछ अंतर पड़ेगा ही... वैसे भी अब तक फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बिना किसी तगड़े कॉम्पिटिशन के नोट छाप रही थी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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