Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Day 35: 'धुरंधर 2' ने फिर मचाया बॉक्स ऑफिस पर भौकाल, USA में बनाया ये रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 35: अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला को धुरंधर 2 लगातार टक्कर दे रही है. कुछ समय पहले ही आदित्य धर की इस फिल्म ने अमेरिका में एक शादार रिकॉर्ड बना डाला है.

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 35: आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने इस समय बवाल मचा रखा है. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म नोट छापने में जुटी हुई है. हालांकि भूत बंगला की रिलीज का धुरंधर 2 पर थोड़ा बुरा असर तो पड़ा है. हालांकि इस फिल्म ने अभी भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है. अगर बात की जाए वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो इस फिल्म ने 35 दिनों में 1,764.15 का ग्रॉस कलेक्शन जमा कर लिया है. जिसमें से 422.25 करोड़ रुपए का ओवरसीज कलेक्शन है. अब तक फिल्म ने इंडिया में 1,121.09 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. वहीं फिल्म का टोटल ग्रॉस 1,341.90 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. कहना गलत नहीं होगा कि संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल की फिल्म हार मानने के लिए रजा भी राजी नहीं है. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने वर्ल्डवाइड एक बड़ा रिकॉर्ड बना डाला है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' यूएसए और नॉर्थ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने अमेरिका में बनाया ये रिकॉर्ड

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने एक महीने में 25 मिलियन डॉलर की कमाई कर डाली है. इसी के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने बाहुबली के रुकॉर्ड को तोड़ डाला है. इससे पहले प्रभास की फिल्म ने ही अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में ये रिकॉर्ड बनाया था. कहा जा सकता है कि रफ्तार धीमी होने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर 2' के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रही है. 9 साल बाद किसी फिल्म ने अमेरिका में इतना बवाल काटा है. ये रिकॉर्ड तोड़ने में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को 35 दिन का समय लग गया है.

धुरंधर 2 की हो चुकी है इतनी कमाई

धुरंधर 2 ने 27वें दिन 8.31 करोड़ रुपए, 28वें दिन 4.77 करोड़ रुपए छापे थे. जिसके बाद फिल्म ने 29वें दिन 4.04 करोड़ रुपए, 30वें दिन 2.70 करोड़ रुपए, 31वें दिन 4.65 करोड़ रुपए का बिजनेस किया. 32वें दिन धुरंधर 2 की कमाई 5.20 करोड़ रुपए हो गई थी. वहीं धुरंधर 2 ने 33वें दिन 1.62 करोड़ रुपए, 34वें दिन 2.00 करोड़ रुपए और 35वें दिन केवल 1.70 करोड़ रुपए छापे हैं. 35वें दिन फिल्म की कमाई में 13 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है. वहीं दूसरी तरफ भूत बंगला जमकर नोट छापने में लगी हुई है. भूत बंगला का क्रेज लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है. यही वजह है जो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के हाल बॉक्स ऑफिस पर थोड़े से नासाज हो गए हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more