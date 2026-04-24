Dhurandhar 2 Box Office 36 Day: पांचवा हफ्ता खत्म होने से पहले 'धुरंधर 2' ने दिखाई आंख, बॉक्स ऑफिस पर आया भूचाल

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 36: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला ने धुरंधर 2 का क्या हाल कर दिया है. रणवीर सिंह की फिल्म की कमाई में अचानक ही भारी गिरावट देखने को मिल रही है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection 36: फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) इस समय बॉक्स ऑफिस पर टिकने की पूरी कोशिश कर रही है. एक महीना होने के बाद भी ये फिल्म लोगों के दिलों पर राज कर रही है. हालांकि भूत बंगला की रिलीज के बाद आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म का जादू अब फीका पड़ने लगा है. लोग अब धुरंधर 2 की जगह भूत बंगला को देखना पसंद कर रहे हैं. जब तक कोई बड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं आई थी तब तक धुरंधर 2 ने खूब नोट छापे. अगर बात की जाए 36वें दिन के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में तो फिल्म ने दुनियाभर में अब भी अपने नाम का डंका बजा रखा है. सारा अर्जुन, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त की फिल्म ने अब तक दुनियाभर में 1,766.06 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. फिल्म का इंडियन ग्रॉस 1,343.56 करोड़ तक पहुंच चुका है. वहीं धुरंधर 2 का नेट कलेक्शन 1,122.49 करोड़ रुपए है. बीते दिन इस फिल्म के 3,434 शोज दिखाए गए थे. धुरंधर 2 को ओवरसीज कलेक्शन 422.50 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. वहीं इंडिया में फिल्म ने केवल 1.40 करोड़ रुपए का ही बिजनेस किया है.

कैसा जा रहा है धुरंधर 2 का पांचवा हफ्ता

फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज का पांचवा हफ्ता बस खत्म होने को है. जल्द ही फिल्म 'धुरंधर 2'अपने छठे हफ्ते में एंट्री करने वाली है. आंकड़े देखकर कहना गलत नहीं होगा कि पांचवा हफ्ता फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए बेहद उताचढ़ाव भरा रहा है. लगभग पूरे हफ्ते फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई में गिरावट दर्ज की गई है. वृहस्पतिवार को तो फिल्म 'धुरंधर 2' डेढ़ करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है. ऐसे में आगे चलकर फिल्म 'धुरंधर 2' को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

भूत बंगला वर्सेज धुरंधर 2

कोई माने या न माने लेकिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को भूत बंगला की रिलीज का नुकसान हुआ है. ऐसे में दोनों ही फिल्मों के बीच एक अलग कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है. भूत बंगला देखने के लिए लोग धुरंधर 2 को नजरअंदाज कर रहे हैं. यही वजह है जो वर्ल्डवाइड भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' 2000 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है. 2000 क्लब में आने के लिए धुरंधर 2 को थोड़ा और इंतजार करना होगा.

भूत बंगला के आए मजे

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के होते हुए भूत बंगला की मोटी कमाई होना मजेदार है. ये फिल्म लगातार फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की गले की फांस बनी हुई है. ऐसे में माना जा रहा है कि वीकेंड पर भी दोनों फिल्मों के बीच तगड़ी भिड़ंत देखने को मिलने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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