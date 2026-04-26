Dhurandhar 2 Worldwide Box Office 38 Day: शनिवार को धुरंधर 2 ने फिर उड़ाया गर्दा, मच गया बॉक्स ऑफिस पर बवाल

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 38: बॉक्स ऑफिस पर वीकेंड का रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने पूरा फायदा उठाया है. बीते दिन इस फिल्म ने जमकर नोट छापे हैं.

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection 38: 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बॉलीवुड की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जो कि एक महीने से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाए हुए है. ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है. पहले तो इस फिल्म को टक्कर देने वाला ही कोई नहीं था. अब जब अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' रिलीज हो चुकी है तबू भी ये फिल्म खूब नोट कमा रही है. अगर बात की जाए फिल्म 'धुरंधर 2' के अब तक के वर्ल्डवाइ़ड कलेक्शन की तो इस फिल्म ने वीकेंड पर फिर से रफ्तार पकड़ ली है. फिल्म ने दुनियाभर में 1,772.88 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया है. वहीं 38वें दिन फिल्म ने इंडिया में 2.95 करोड़ रुपए की कमाई की. इस हिसाब से फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 1,349.13 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म 'धुरंधर 2' का नेट कलेक्शन 1,127.14 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. धुरंधर 2 ने ओवरसज .75 लाख रुपए की ही कमाई की है. वहीं इंडिया में धुरंधर 2 के करीब 2,896 शोज दिखाए गए. कहना गलत नहीं होगा कि समय के साथ धुरंधर 2 की स्क्रीन्स कम होने लग गई हैं.

शनिवार को आए धुरंधर 2 के मजे

बात की जाए 37वें दिन की तो फिल्म 'धुरंधर 2' ने शुक्रवार को 1.55 करोड़ रुपए का बिजनेस किया. वहीं 38वें दिन फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई अचानक ही 2.95 करोड़ पर जा पहुंची. कहना गलत हीं होगा कि शनिवार फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए बहुत लकी साबित हुआ है. वैसे भी हर वीकेंड पर फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिलती है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. वीकेंड आते ही फैंस को एक बार फिर से हमजा की याद आ गई है.

धुरंधर 2 वर्सेज भूत बंगला

इस समय धुरंधर 2 को अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला का सामना करना पड़ रहा है. जब ये फिल्म 'भूत बंगला' बॉक्स ऑफिस पर आई है तब से ही धुरंधर 2 की हालत खराब हो गई है. पहले तो लोगों को लगा था कि फिल्म 'भूत बंगला' धुरंधर 2 के आगे टिक ही नहीं पाएगी. हालांकि रिलीज के बाद फिल्म 'भूत बंगला' ने बवाल मचाना शुरू कर दिया. इस हॉरर कॉमेडी के आगे धुरंधर 2 टिक नहीं पा रही है.

धुरंधर 2 पर बॉलीवुड है चुप

भले ही फिल्म 'धुरंधर 2' नोट छाप रही हो लेकिन बॉलीवुड अब भी इस फिल्म को लेकर चुप्पी साध रखी है. कुछ समय पहले ही रामगोपाल वर्मा ने इस बारे में खुलकर बात की थी. वह बात अलग है कि कुछ समय बाद रामगोपाल वर्मा ने भी फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर निगेविट कमेंट करने शुरू कर दिए थे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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