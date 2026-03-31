Dhurandhar 2 Box Office worldwide Collection: दुनियाभर में धुरंधर 2 का भौकाल, जल्द होगा ये रिकॉर्ड ध्वस्त

Dhurandhar 2 Box office worldwide collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' वर्ल्डवाइड जमकर नोट छाप रही है. इस फिल्म ने अब तो बॉलीवुड की बाकी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को धराशाही करना शुरू कर दिया है. चलिए जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई अब कितनी हो चुकी है.

Dhurandhar 2 Box office worldwide collection day 13 Prediction: फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने साबित कर दिया है कि इस समय बॉलीवुड में आदित्य धर (Aditya Dhar) को टक्कर देने वाला कोई नहीं है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की फिल्म इस समय बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही है. वहीं वर्ल्डवाइड भी संजय दत्त (Sanjay Dutt) और आर माधवन (R Madhavan) की फिल्म ने काफी नोट जमा कर लिया है. कुल मिलाकर देखा जाए तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही है. रिलीज के 12 दिन में इस फिल्म ने यश की फिल्म केजीएफ को पछाड़ दिया. वर्ल्डवाइड फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई 1,392.23 करोड़ रुपए हो चुकी है. फिल्म का इंडिया में ग्रॉस 1,042.23 करोड़ रुपए और इंडिया में ग्रॉस 350.00 करोड़ रुपए हो चुका है. इंडिया में धुरंधर 2 का टोटल नेट कलेक्शन 872.17 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है.

फिल्म 'धुरंधर 2' की अब तक कितनी हुई है कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' इस समय जमकर नोट छाप रही है. माना जा रहा है कि रिलीज के 13वें दिन ये फिल्म इंडिया में 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी. हालांकि रिलीज के 12वें दिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली. 12वें दिन रविवार होने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का कलेक्शन 25.30 करोड़ रुपए पर ही जा अटका था, जो कि अच्छी बात नहीं है. वीकेंड पर भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लोगों ने थोड़ा नजरअंदाज किया है. चलिए जानते हैं कि अब तक फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का टोटल कलेक्शन कितना हो चुका है.

फिल्म 'धुरंधर 2' के टोटल कलेक्शन की रिपोर्ट

पेड प्रीव्यू- 43 करोड़ रुपए

1 दिन- 102.55 करोड़ रुपए

2 दिन- 80.72 करोड़ रुपए

3 दिन- 113 करोड़ रुपए

4 दिन- 114.85 करोड़ रुपए

5 दिन- 65 करोड़ रुपए

6 दिन- 56.60 करोड़ रुपए

7 दिन- 48.75 करोड़ रुपए

8 दिन- 49.70 करोड़ रुपए

9 दिन- 41.75 करोड़ रुपए

10 दिन- 62.85 करोड़ रुपए

11 दिन- 68.10 करोड़ रुपए

12 दिन- 25.30 करोड़ रुपए

फिल्म 'धुरंधर 2' की टोटल कमाई- 872.17 करोड़ रुपए

फिल्म 'धुरंधर 2' का आगे क्या होने वाला है हाल?

वर्ल्डवाइड भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है. 1500 करोड़ रुपए तक पहुंचने में अब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को देरी लग रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि 2000 करोड़ के क्लब में आने के लिए फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को और मेहनत करनी होगी. अगर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई की रफ्तार थोड़ी भी बढ़ी तो इस हफ्ते ये फिल्म 2000 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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