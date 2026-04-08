Dhurandhar 2 Box Office Collection: दुनियाभर में बजा रणवीर सिंह की फिल्म के नाम का डंका, 20वें दिन छापे इतने नोट

Dhurandhar 2 Box Office Worldwide Collection Day 20: रणवीर सिंह, आदित्य धर और संजय दत्त की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' कमाई के मामले में एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए चली जा रही है. ऐसे में जानते हैं कि अब तक वर्ल्डवाइड इस फिल्म की कितनी कमाई हो चुकी है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 20: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) इस समय नोट छापने की मशीन मनी हुई है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की फिल्म को लोग लगातार पसंद कर रहे हैं. लाख कमियां गिनाने के बाद भी लोग आर माधवन (R Madhavan) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) की फिल्म को देखने सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं. बात की जाए फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के टोटल कलेक्शन की तो इस फिल्म ने 20वें दिन 10.10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है. बीते दिन धुरंधर 2 के करीब 13,554 शोज दिखाए गए हैं. इंडिया में धुरंधर 2 का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 1,237.21 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं इंडिया का टोटल नेट कलेक्शन 1,033.37 करोड़ रुपए आंका गया है. वहीं फिल्म धुरंधर 2 ने 20वें दिन ओवरसीज 4.00 करोड़ रुपए कमाए हैं. ऐसे में धुरंधर 2 का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 404.00 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. कुल मिलाकर देखा जाए तो धुरंधर 2 का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 1,641.21 करोड़ रुपए हो गया है. पहले हफ्ते धुरंधर 2 ने 674.17 करोड़ रुपए छापे थे. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने दूसरे हफ्ते 263.65 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं तीसरे हफ्ते में भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में कोई कमी नहीं आई है.

किस भाषा में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने छापे कितने नोट?

अगर बात की जाए रीजनल भाषाओं की तो हिंदी में 20वें दिन फिल्म 'धुरंधर 2' ने 9.50 करोड़ रुपए कमाए हैं. कन्नड़ में 0.08 करोड़ रुपए, मलयालम में 0.02 करोड़ रुपए, तमिल में 0.15 करोड़ रुपए, तेलुगू में 0.35 करोड़ रुपएका बिजनेस किया है. आंकड़े इस बात का सबूत है कि समय के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. हालांकि अब भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है. आपको बता दें कि आने वाला समय फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के लिए थोड़ चैलेंजिंग होने वाला है.



फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की होने वाली है भूत बंगला से कड़ी टक्कर

आपको बता दें फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के लिए आने वाला हफ्ता थोड़ा मुश्किलभरा हो सकता है. अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला के रिलीज में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. ऐसे में ये फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को कड़ी टक्कर जरुर देगी. माना जा रहा है कि अगर 'धुरंधर द रिवेंज' का बज्ज ऐसे ही बा रहा तो भूत बंगला भी रणवीर सिंह के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी. अब भूत बंगला के रिलीज के बाद 'धुरंधर द रिवेंज' का क्या हाल होगा, ये देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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