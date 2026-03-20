Dhurandhar 2 ने ओपनिंग डे पर ध्वस्त किया Pushpa 2 का ये बड़ा रिकार्ड, अल्लू अर्जुन से आगे निकले रणवीर सिंह

Dhurandhar 2 Break Pushpa 2 Record: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने पहले दिन जबरदस्त कलेक्शन किया है. इस फिल्म ने अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) धुंआधार कलेक्शन कर रही है. इस फिल्म ने पहले दिन की कमाई से कई मूवीज के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. ये बॉलीवुड की पहली फिल्म बन गई है जिसने ओपनिंग डे पर इतना जबरदस्त कलेक्शन किया है. फिल्म 'धुरंधर 2' के मेकर्स को पेड प्रीव्यू का भी जबरदस्त फायदा हुआ है. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' (Pushpa 2) का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म ने किस मामले में साउथ स्टार अल्लू अर्जुन को पटखनी दी है.

फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर काट रही गदर

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर छा गई है और इसका अंदाजा कलेक्शन से लगाया जा सकता है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने ओपनिंग डे पर 102.55 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म के पेड प्रीव्य शोज (18 मार्च) के साथ फिल्म की कमाई देखें तो कुल कलेक्शन 145.55 करोड़ रुपये हुआ है. फिल्म ने पेड प्रीव्यू शोज से 43 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' ने साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने 102.55 करोड़ रुपये में से हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 99.10 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म 'पुष्पा 2' ने ओपनिंग डे पर हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 72 करोड़ रुपये कमाए थे. इस तरह से हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में रणवीर सिंह ने अल्लू अर्जुन को पीछे छोड़ दिया है. बताते चलें कि साल 2024 में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' को बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था. ये फिल्म ना सिर्फ साउथ में बल्कि हिंदी बेल्ट में भी काफी पसंद की गई थी. फिल्म 'पुष्पा 2' ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 72 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था जो आज तक कोई फिल्म तोड़ नहीं पाई थी. अब रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने ये कारनामा किया है.

फिल्म 'धुरंधर 2' बन गई बॉलीवुड की पहली फिल्म

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ओपनिंग डे पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. इससे पहले 'पठान', 'जवान', 'स्त्री', 'एनिमल' जैसी फिल्मों ने बंपर कमाई की है लेकिन पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर इतना कलेक्शन नहीं किया है. यहां तक कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' भी पहले दिन इतनी कमाई नहीं कर पाई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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