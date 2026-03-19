'धुरंधर 2' के सामने 'बॉर्डर 2' के रिकॉर्ड्स हुए धुआं-धुआं, रणवीर सिंह की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लूटी महफिल

भारतीय सिनेमा के इतिहास में साल 2026 बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाला साल बन रहा है. सनी देओल की 'बॉर्डर 2' की सफलता के बाद अब रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया है.

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों सिर्फ एक ही नाम की गूंज सुनाई दे रही है 'धुरंधर 2'. साल 2026 की शुरुआत में जब सनी देओल अपनी पलटन के साथ 'बॉर्डर 2' लेकर आए थे, तो लगा था कि शायद ही कोई फिल्म इस साल उनके रिकॉर्ड्स को छू पाएगी. लेकिन, रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने रिलीज होते ही ऐसा गदर मचाया कि 'बॉर्डर 2' के सारे आंकड़े छोटे नजर आने लगे हैं.

बॉर्डर 2 का क्रेज

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' ने अपनी रिलीज के वक्त बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की थी. वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे सितारों वाली इस फिल्म को करीब 6,078 शोज मिले थे और इसकी ऑक्यूपेंसी 37% दर्ज की गई थी. फिल्म का म्यूजिक और सनी देओल का अंदाज दर्शकों के सिर चढ़कर बोला, जिसके दम पर फिल्म ने दुनियाभर में 450.18 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया. भारत में फिल्म ने 392.93 करोड़ और विदेशों में 57.25 करोड़ बटोरे थे.

इतिहास रचने आई है धुरंधर 2

जहां 'बॉर्डर 2' की सफलता को बहुत बड़ा माना जा रहा था, वहीं 'धुरंधर 2' ने महज कुछ घंटों में इस रिकाॅर्ड को तोड़ दिया. आदित्य धर की इस मास्टरपीस ने अपने पेड प्रिव्यूज से ही 43 करोड़ रुपये बटोर कर एक रिकाॅर्ड बनाया था. लेकिन असली धमाका रिलीज के पहले दिन हुआ. शाम 6:30 बजे तक फिल्म ने भारत में 71.08 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. पेड प्रिव्यूज को मिलाकर फिल्म की अब तक की कुल कमाई 114.08 करोड़ पहुंच चुकी है, जो 'बॉर्डर 2' के पहले दिन की कमाई से तीन गुना से भी ज्यादा है.

रणवीर सिंह का अवतार और स्टार पावर

साल 2025 की ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' ने 1300 करोड़ कमाए थे. अब इसके सीक्वल में रणवीर सिंह ने दोहरी भूमिका निभाई है. उनके 'हमजा' और 'जसकीरत सिंह रंगी' के किरदारों ने दर्शकों को एकदम हैरान कर दिया है. फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज कलाकारों की मौजूदगी ने इसे एक पावर-पैक फिल्म बना दिया है. सारा अर्जुन, राकेश बेदी और सौम्या टंडन ने भी अपने किरदारों से कहानी में जान फूंक दी है.

200 करोड़ से ओपनिंग

जिस रफ्तार से 'धुरंधर 2' आगे बढ़ रही है, ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि यह फिल्म पहले ही दिन 200 करोड़ रुपये के आंकड़े को छू सकती है. फिल्म की ऑक्यूपेंसी 46.7% तक पहुंच गई है, जो इसकी जबरदस्त डिमांड को दिखाती है. 'बॉर्डर 2' ने जहां इमोशंस और देशभक्ति से दिल जीता था, वहीं 'धुरंधर 2' अपने हाई-ऑक्टेन एक्शन और आदित्य धर के विजन के साथ बॉक्स ऑफिस को लूट रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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