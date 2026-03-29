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Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 11: सिनेमाघरों में दहाड़ी 'धुरंधर 2', दोपहर 4 बजे तक कमाए 800 करोड़ रुपये

Dhurandhar 2 Collection On Second Sunday: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का लगातार कमाल देखने को मिल रहा है. फिल्म ने रिलीज के बाद दूसरे रविवार को 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 29, 2026 4:20 PM IST

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 11: सिनेमाघरों में दहाड़ी 'धुरंधर 2', दोपहर 4 बजे तक कमाए 800 करोड़ रुपये
धुरंधर 2 ने 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

Dhurandhar 2 Box Office Report: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) के रिलीज होने के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत में लोगों का सिनेमा को लेकर अलग ही जुनून जाग गया है. जिसे देखो वो इस फिल्म की बात कर रहा है और सिनेमाघरों में लंबी लाइन देखने को मिल रही हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की बेहतरीन स्टोरीलाइन और जबरदस्त कास्टिंग की काफी तारीफ हो रही है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने रिलीज के 11वें दिन 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने रविवार को 4 बजे तक कितनी कमाई कर ली थी.

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फिल्म 'धुरंधर 2' ने पार किया 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को बड़े पर्दे पर 11वां दिन है और इसका धमाल जारी है. फिल्म ने पेड प्रीव्यू शोज और 11वें दिन दोपहर तक 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने रविवार को दोपहर 4 बजे तक 42.63 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस तरह से फिल्म का अब तक कलेक्शन 821.40 करोड़ रुपये कर लिया है. फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की स्पीड से पता चल रहा है कि ये फिल्म तीसरे वीकेंड पर इंडिया में 1000 करोड़ रुपये की कमाई कर लेगी. फिलहाल, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की सिनेमाघरों में लोगों का जमकर मनोरंजन कर रही है और मेकर्स की तिजोरियों को भर रही है.

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फिल्म 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है. पहले नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरधंर' (895.96) और दूसरे नंबर पर साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' (830.10) है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 11वें दिन ही फिल्म 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी. इस तरह से पहले नंबर पर फिल्म 'धुरधंर' और दूसरे नंबर पर फिल्म 'धुरधंर 2' हो जाएगी. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो 1200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार हो गया है. गौरतलब है कि फिल्म 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने फिल्म 'बाहुबली' फ्रेंचाइजी के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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