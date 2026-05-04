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Dhurandhar 2 Box Office Collection: 'धुरंधर 2' को 47वें दिन भी मिले खूब दर्शक, फिल्म ने की इतनी कमाई

Dhurandhar 2 Box Office Collection 47: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लगातार धमाल मचा रही है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 4, 2026 11:00 PM IST
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फिल्म धुरंधर 2 का कमाल लगातार जारी है.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Report: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लगातार काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को रिलीज हुए 47 दिन हो चुके हैं और कमाई देखकर पता चल रहा है कि अभी भी इसको दर्शक मिल रहे हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी में जिस तरह से पाकिस्तान के काले कारनामों को दिखाया गया कि हर भारतीय के दिल को ये फिल्म लग गई. फिल्म के दोनों पार्ट के रिलीज होते ही लोग सिनेमाघरों की तरफ दौड़ पड़े. आइए जानते हैं कि फिल्म ने सातवें सोमवार यानी 47 दिन कितनी कमाई की है.

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फिल्म 'धुरंधर 2' ने सातवें सोमवार को की इतनी कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को सिनेमाघरों में 47 दिनों से टिकी हुई है. इस फिल्म ने रिलीज होने के बाद धमाल मचाना शुरू किया जो अभी भी जारी है. फिल्म ने मेकर्स को जबरदस्त फायदा कराया है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लोगों ने काफी पसंद किया है और इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर दिख रहा है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म ने 47वें दिन 50 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की अब तक की सबसे कम कमाई है. इस फिल्म के अब तक कमाई को देखा जा तो 1139.10 करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1789.12 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है.

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फिल्म 'धुरंधर' के दोनों पार्ट लोगों से हुए कनेक्ट

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर' के दोनों पार्ट को काफी पसंद किया गया. इस फिल्म में दिखाई गई कहानी को लोगों ने खुद से जोड़ते हुए देखा. फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह से पाकिस्तानी आतंक ने भारत को घाव दिए. इसके अलावा नोटबंदी का मुद्दा हो या भारत में ड्रग्स सप्लाई की घिनौनी हरकत हो, सभी ने लोगों का ध्यान खींचा. फिल्म 'धुरंधर' के पहले पार्ट में ल्यारी के गैंगवार पर फोकस किया गया था. वहीं, फिल्म 'धुरंधर' के दूसरे पार्ट में भारत के जासूस हमजा अल मजारी की पाकिस्तान में एंट्री की कहानी को दिखाया गया है.

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आदित्य धर की हुई आलोचना

डायरेक्टर आदित्य धर की दोनों फिल्मों यानी'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' लोगों को दिल खुश कर दिया है. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी फिल्में देखने को मिली है. एक बात गौर करने वाली है कि इन दोनों फिल्मों को कई लोगों प्रोपेगेंडा मूवी बताया. यहां तक कि आदित्य धर को निशाना बनाया कि उन्होंने सरकार से पैसा खा लिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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