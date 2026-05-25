Dhurandhar 2 का 67 दिनों से चल रहा जलवा, Ranveer Singh की फिल्म ने पार किया 1800 करोड़ रुपये का आंकड़ा

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' दो महीने से ज्यादा समय से सिनेमाघरों में लगी हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के 67वें दिन भी जबरदस्त कमाई की है.

धुरंधर 2 ने 67वें दिन इतना कलेक्शन किया है.

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 67 दिन हो गए हैं. इसके बाद भी फिल्म भौकाल देखने को मिल रहा है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने बीते रविवार यानी रिलीज के 10वें संडे को जबरदस्त कमाई की है. इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1800 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. आइए जानते हैं कि डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म का कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया है.

रणवीर सिंह की फिल्म का हो गया है इतना कलेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को पहले दिन से इतना धांसू रिस्पॉन्स मिला था कि अंदाजा लग गया था कि ये कई दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर टिकने वाली है. इस फिल्म ने एक-एक दिन में 100-100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के 67वें दिन यानी बीते रविवार को 40 लाख रुपये की कमाई की है. इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म ने भारत में नेट कलेक्शन 1147.58 करोड़ रुपये कर लिया है. वहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1800.09 करोड़ रुपये हो गया है. दिलचस्प बात ये है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' उस समय कमाई कर रही है जब साउथ और बॉलीवुड की कई मूवीज सिनेमाघरों में लगी हुई हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का अब ओटीटी पर इंतजार किया जा रहा है.

'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी मूवी

बताते चलें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी मूवी है. इस फिल्म के आगे सिर्फ आमिर खान की फिल्म 'दंगल' है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 'बाहुबली 2', 'पुष्पा 2' जैसी मूवीज को पीछे छोड़ दिया है. अगर वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फ्रेंचाइजी फिल्मों की बात करें तो रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' नंबर 1 पर है.

फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी से पाकिस्तान को लगी मिर्ची

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह के अलावा सारा अर्जुन, राकेस बेदी, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, गौरव गेरा, दानिश पंडोर जैसे सितारे नजर आए थे. फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी में पाकिस्तान के काले कारनामों को दिखाया गया है. वहीं, भारत का जासूस किस तरह से पाकिस्तान के गंदे इरादों को चकनाकूर करता है, इस बात को बखूबी दिखाया गया है. फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी देखकर पाकिस्तान बौखला गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.