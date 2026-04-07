Dhurandhar 2 Day 20 Collection: 'धुरंधर 2' की कमाई से खतरे में है बादशाहों की कुर्सी, 20वें दिन का कलेक्शन उड़ा देगा होश

Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का जादू अभी भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. जिसका सबूत इसके 20वें दिन का कलेक्शन है. 20 दिनों में 'धुरंधर 2' ने इतने करोड़ की कमाई कर ली है, जिसे देखकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाएंगे.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 20: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा अर्जुन (Sara Arjun) स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का जादू अभी भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. फिल्म को रिलीज हुए 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन सिनेमाघरों में अभी भी इसे देखने वालों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जिसका सबूत आदित्य धर की मूवी का कलेक्शन है. 20वें दिन 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 20) ने इतने करोड़ की कमाई कर ली है, जिसके बाद अब अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' (Pushpa 2) के रिकॉर्ड को तोड़ने से बद चंद कदम दूर रह गई है.

19 मार्च 2026 को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली रणवीर सिंह की फिल्म ने 20वें दिन भी करोड़ों की कमाई (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 20) की है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने 20वें दिन 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है. तो चलिए एक नजर आदित्य धर की मूवी के अब तक के आंकड़ों के साथ वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड पर भी डालते हैं.

'धुरंधर 2' ने कब कितने करोड़ की कमाई की?

पहले दिन : आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने ओपनिंग डे पर 102.55 करोड़ के शानदार कलेक्शन से अपना खाता खोला था.

दूसरे दिन : फिल्म ने सेकंड डे 80.72 करोड़ रुपए की कमाई की थी.

तीसरे दिन : रणवीर सिंह की मूवी ने थर्ड डे 113 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.

चौथे दिन : इस पिक्चर ने फोर्थ डे 114.85 करोड़ का कलेक्शन किया था.

पांचवे दिन : आदित्य धर की इस फिल्म ने फिफ्थ डे 65 करोड़ की कमाई की थी.

छठा दिन : इसने सिक्थ डे पर 56.60 करोड़ का कलेक्शन किया था.

सातवें दिन : फिल्म ने सेवेंथ डे 48.75 करोड़ छापे थे.

आठवें दिन : 'धुरंधर 2' ने आठवें दिन 49.70 रुपए का कारोबार किया था.

Total Collection: आठ दिनों के कलेक्शन के साथ रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने पहले हफ्ते में कुल 674.17 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन कर कई बॉक्स ऑफिस के बादशाहों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे.

'धुरंधर 2' ने दूसरे हफ्ते में कितने का कलेक्शन किया?

नौवें दिन : आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' ने नाइन्थ डे पर भी अपना जलव बरकरार रखा और 41.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर डाला.

दसवें दिन : फिल्म ने टेन्थ डे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 62.85 करोड़ रुपए का कारोबार किया.

ग्वारवें दिन : रणवीर सिंह की फिल्म ने इलेवेंथ डे पर 68.10 करोड़ रुपए कमाए.

बारवें दिन : मूवी ने ट्वेल्थ डे पर 25.30 का कलेक्शन किया था.

तेरहवें दिन : 'धुरंधर 2' का थर्टीन्थ डे का कलेक्शन 27.25 करोड़ रुपए रहा.

चौधवां दिन : पिक्चर ने फोर्टीन्थ डे 20.10 करोड़ रुपए कमाए.

पंद्रवें दिन : वहीं इस मूवी ने फिफ्टींथ डे पर 18.30 करोड़ रुपए छापे.

Total Collection: पंद्रहा दिनों के कलेक्शन के साथ 'धुरंधर 2' ने दूसरे हफ्ते में कुल 263.65 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया.

तीसरे हफ्ते कितनी रही 'धुरंधर 2' की कमाई?

सोलवें दिन : फिल्म ने रिलीज के सिक्सटीन्थ डे पर 21.55 करोड़ रुपए का कारोबार किया.

सत्रहवें दिन : 'धुरंधर 2' ने सेवनटीन डे पर 25.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

अठारहवें दिन : पिक्चर ने ऐटीन डे पर 28.25 करोड़ रुपए कमाए.

उन्नीसवें दिन : रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की मूवी ने नाइनटीन डे पर 10 करोड़ रुपए का कारोबार किया.

बीसवें दिन : वहीं इस फिल्म ने ट्वेन्टी डे पर 10.10 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया.

20 दिनों में 'धुरंधर 2' का कुल कलेक्शन कितना हुआ?

वहीं अगर बात करें 'धुरंधर 2' के 20 दिनों के कुल कलेक्शन की तो इसने अब तक टोटल 1,033.37 करोड़ रुपए की कमाई की है, वहीं ग्रॉस कलेक्शन 1,237.21 है. अगर बात करें वर्ल्डवाइड की तो पूरी दुनिया में 'धुरंधर 2' ने अब तक 1,637.21 करोड़ रुपए की कमाई की है. इस आंकड़ों के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म अब जल्द ही अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड को ध्वस्त करने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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