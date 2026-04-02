Dhurandhar 2 ने दो हफ्तों में ही साउथ का साम्राज्य किया खत्म? 14वें दिन के कलेक्शन से रचा नया इतिहास, पार किए 1400 करोड़ के आंकड़े

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 14: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का जादू अभी दर्शकों के सिर से उतरने का नाम नहीं ले रहा है. ये फिल्म एक के बाद एक नए इतिहास बनाती जा रही है इसी बीच इसके 14वें दिन के कलेक्शन सामने आ गए हैं.

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 14: बॉलीवुड डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) इस समय भारतीय सिनेमा की एकलौती ऐसी फिल्म बनी हुई है, जो देश से लेकर विदेशों तक में धुआंधार कमाई कर रही है. रणवीर सिंह स्टारर इस मूवी ने महज 2 हफ्तों में ही साउथ के कई बड़े सुपरस्टार्स को धूल चटा दी है. 'धुरंधर: द रिवेंज' के 14 दिनों के कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 14) को देखकर लगता है कि, जल्द ही अब बॉक्स ऑफिस पर साउथ की फिल्मों का साम्राज्य खत्म होने वाला है, क्योंकि इस मूवी ने 14 दिनों में ही 1400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है.

Ranveer Singh की फिल्म ने तोड़े कई रिकॉर्ड

'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Box Office Collection) ने रिलीज से पहले पेड प्रीव्यू में ही 43 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन कर लिया था. वहीं ओपनिंग डे पर तो इसने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'पठना', 'जवान' रणबीर कपूर की 'एनिमल' यहां तक की अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था. कई सुपरस्टार्स को मात देते हुए पहले दिन इसने 102.55 करोड़ का कारोबार किया था. इसके बाद तो इसकी कमाई ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़े और हर किसी को हैरान कर दिया.

Dhurandhar 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

रणवीर सिंह की मूवी 'धुरंधर: द रिवेंज' ने दूसरे दिन 80.72 करोड़ रुपए की कमाई की. तीसरे दिन इसने वीकेंड का फायदा उठाते हुए 113.00 करोड़ का कारोबार कर डाला, चौथे दिन 114.85 करोड़, पांचवे दिन 65.00 करोड़, छठे दिन 56.60 करोड़, सातवें दिन 48.75 करोड़, आठवें दिन 49.70 करोड़, नौवें दिन 41.75 करोड़, दसवें दिन 62.85 करोड़ रुपए, ग्यारवें दिन 68.10 करोड़, बारहवें दिन 25.30 करोड़, तेरहवें दिन 27.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं चौदवें दिन सुबह 7 बजे तक आए आंकड़ों के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने 27.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. 13वें दिन फिल्म ने 27.75 करोड़ की कमाई थी. वहीं 14वें दिन 20.10 करोड़ रुपए का कारोबार देखा गया.

14 दिनों में कुल कितने की कमाई हुई?

'धुरंधर 2' के 14 दिनों के टोटल कलेक्शन की बात करें तो, इस मूवी ने 14वें दिन तक भारत में कुल 920.02 करोड़ रुपए की कमाई की है, वहीं भारत में इसकी ग्रॉस कमाई 1,101.47 करोड़ रुपए हो गई है. वर्ल्डवाइड की बात करें तो इसने 1,466.47 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. 14 दिनों में ही 1400 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली ये मूवी अभी भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. आपको बता दें कि, रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' ने साउथ सुपरस्टार यश की 'KGF 2', राम चरण और जूनियर एनटीआर की 'RRR' के साथ शाहरुख खान की फिल्मों को भी धूल चटा चुकी है. ये लगातार बड़े स्टार्स की फिल्मों के रिकॉर्ड धवस्त कर आगे बढ़ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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