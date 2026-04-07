Dhurandhar 2 ने तोड़ दिया 'दंगल' का रिकॉर्ड, आमिर खान पर भारी पड़े रणवीर सिंह...

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) दुनियाभर में धमाल मचा रही है. फिल्म ने भारत में 1000 करोड़ रुपये का तो वर्ल्डवाइड 1600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने इतनी कमाई सिर्फ कुछ दिनों में की है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दंगल' (Dangal) का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि किस मामले में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' आमिर खान की 'दंगल' से आगे निकल गई है.
फिल्म 'दंगल' से आगे निकली फिल्म 'धुरंधर 2'
आमिर खान की फिल्म 'दंगल' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया था. इस फिल्म ने 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है. इस फिल्म का रिकॉर्ड बीते 10 साल से बना हुआ है. हालांकि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने आमिर खान की फिल्म दंगल को एक मामले में पीछे छोड़ दिया है. साल 2016 में सिनेमाघरों में आई फिल्म 'दंगल' ने 1600 करोड़ रुपये कमाने में 25 दिन लगाए थे, वहीं फिल्म 'धुरंधर 2' ने 1600 करोड़ रुपये की कमाई सिर्फ 18 दिन में पार कर ली है. इस तरह से रणवीर सिंह ने आमिर खान को पीछे छोड़ दिया है.
फिल्म 'दंगल' ने ऐसे किया था कलेक्शन
आमिर खान की फिल्म 'दंगल' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 387 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 2070 करोड़ रुपये रहा है. इस तरह से फिल्म में ओवरसीज करीब 1700 करोड़ रुपये की कमाई की थी. आमिर खान की फिल्म 'दंगल' ने सिर्फ चीन में 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. बताते चलें कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'दंगल' के बाद फिल्म 'बाहुबली 2' दूसरे नंबर पर है और फिल्म 'पुष्पा 2' तीसरे नंबर पर है. अब फिल्म 'धुरंधर 2' चौथे नंबर पर पहुंच गई है.
फिल्म 'धुरंधर 2' को दूसरे देशों में मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड लगातार अच्छी कमाई कर रही है. हालांकि, इस फिल्म को आमिर खान की फिल्म 'दंगल' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन में पीछे करना मुश्किल लग रहा है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' अभी भी फिल्म 'दंगल' से 500 करोड़ रुपये के कलेक्शन से पीछे है. फिल्म 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2' (1788 करोड़ रुपये) और अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' (1742 करोड रुपये) को पीछे छोड़ सकती है. अब आने वाला समय बताएगा कि रणवीर सिंह की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी दूरी तय करती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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