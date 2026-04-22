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Dhurandhar 2 Final Box Office Collection Day 35: रणवीर सिंह के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज, अब इस मामले में शाहरुख खान को छोड़ा पीछे

Dhurandhar 2 Final Box Office Collection: 'धुरंधर 2' को रिलीज हुए 35 दिन बीते चुके हैं और ये अभी भी बॉक्स ऑफिस पर न सिर्फ बनी हुई है, बल्कि नए-नए रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर रही है. इस लिस्ट में अब एक और रिकॉर्ड शामिल हो गया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 22, 2026 11:17 PM IST

Dhurandhar 2 Final Box Office Collection Day 35: रणवीर सिंह के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज, अब इस मामले में शाहरुख खान को छोड़ा पीछे
35वें दिन 'धुरंधर 2' ने कितने का कलेक्शन किया?

Dhurandhar 2 Final Box Office Collection Day 35: 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को रिलीज हुए 35 दिन बीते चुके हैं, लेकिन अभी भी इसका जलवा बरकरार है. जहां बड़ी-बड़ी फिल्में दो हफ्तों में ही दम तोड़ देती हैं, वहीं आदित्य धर (Aditya Dhar) एक्शन, थ्रिलर-स्पाई फिल्म ने अपने पांचवें बुधवार को भी करोड़ों में कमाई की. लेकिन असली खबर इसकी कमाई नहीं बल्कि वो महा-रिकॉर्ड है, जिसे तोड़कर रणवीर सिंह ने बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) को एक और मामले में पछाड़ दिया है.

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'धुरंधर 2' ने तोड़ा 'पठान' का एक और रिकॉर्ड

दरअसल, रणवीर सिंह की स्पाई-थ्रिलर एक्शन मूवी 'धुरंधर 2' ने नॉर्थ अमेरिका और यूके जैसे बड़े ओवरसीज मार्केट्स में अकेले शाहरुख खान की 'पठान' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए न सिर्फ नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है, बल्कि इसने इतिहास रच दिया है. इसका जलवा यही खत्म नहीं होता है, इसके अलवा रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ने भारत में 1120 करोड़ रुपए का नेट आंकड़ा पार कर देश की पहली ऐसी हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर हजार करोड़ का क्लब शुरू किया है. आइए जानते हैं फिल्म ने 35वें दिन कितने का कलेक्शन किया.

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कितना था 'पठान' का रिकॉर्ड?

आपको बता दें कि, यूके में शाहरुख खान की 'पठान' ने 4.380 मिलियन पाउंड के लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने 34वें दिन 4.388 मिलियन पाउंड की कमाई से तोड़ डाला. 'धुरंधर 2' के इस नए रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि, ये फिल्म वहां लगातार अपना शानदार प्रदर्शन दिखा रही है.

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'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 35

वहीं अगर बात करें रणवीर सिंह के 'धुरंधर 2' के 35वें दिन की कमाई की तो आज भी इसने करोड़ों में नोट छापे हैं. हालांकि, इसमें लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. 33वें दिन फिल्म ने 1.62 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. 34वें दिन 2.10 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी और 35वें दिन इसने 1.70 करोड़ रुपए का कारोबार किया है.

Dhurandhar 2 वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सैकनिल्क की अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक, 35 दिनों में रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' ने भारत में कुल 1,121.09 करोड़ रुपए का कारोबार किया है और इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,341.90 करोड़ रुपए है. वहीं अगर बात करें इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो, दुनियाभर में 'धुरंधर 2' ने 35 दिनों में 1,763.90 रुपए की कमाई कर ली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
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