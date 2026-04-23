Dhurandhar 2 Final Box Office Collection Day 36: थिएटर्स में बज रहा हमजा का डंका, 36वें दिन भी नोट छापने की मशीन बनी 'धुरंधर 2'

Dhurandhar 2 Final Box Office Collection: 'धुरंधर 2' को रिलीज हुए 36 दिन बीत चुके हैं और फिल्म का अभी तक थिएटर्स में डंका बज रहा है. 36वें दिन फिल्म ने करोड़ों छाप डाले हैं.

Dhurandhar 2 Final Box Office Collection Day 36: सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अक्सर फिल्में दूसरे या तीसरे हफ्ते तक ही दम तोड़ने लगती हैं, लेकिन रणवीर सिंह (Raveer Singh) की 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने तो जैसे इतिहास रचने की ठान ली है. रिलीज के 36वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर 'हमजा' का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. यहा तक ही हाल ही में रिलीज हुई हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) की चर्चा भी 'धुरंधर 2' की कमाई की रफ्तार को नहीं रोक पाई. छठे हफ्ते भी रणवीर सिंह की फिल्म जिस रफ्तार से नोट छाप रही है उसके देखकर मेकर्स भी हैरान हैं. तो चलिए जानते हैं फिल्म ने अब तक कितने का कलेक्शन (Dhurandhar 2 Final Box Office Collection Day 36) कर लिया है.

'धुरंधर 2' के निशाने पर हैं ये दो फिल्में

आपको बता दें कि, 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज के बाद से ही एक के बाद एक कई धुरंधरों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुकी है. कमाई के मामले में ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी हैं और इसके निशाने पर अब अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' और आमिर खान की 'दंगल' का रिकॉर्ड है. ऐसे में आइए जानते हैं कि, 36वें दिन इसने कितने का कलेक्शन किया और अब ये 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ने से कितने कदम दूर है.

'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 36

सैकनिल्क की 36वें दिन की फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की कमाई में एक बार फिर से गिरावट देखी गई है, बावजूद इसके ये करोड़ों में हैं. 'धुरंधर 2' ने जहां 34वें दिन 2.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, वहीं 35वें दिन ये 1.70 करोड़ रुपए पर आ पहुंचा. 36वें दिन तो ये और भी कम हो गया, छठे गुरुवार को रणवीर सिंह की फिल्म ने 1.40 करोड़ रुपए का ही कारोबार किया.

'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड कलेक्शन

वहीं अगर बात करें 'धुरंधर 2' के अब तक के भारत में कुल कमाई की तो ये 1,122.49 करोड़ रुपए है और इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,343.56 करोड़ रुपए है. वहीं इसने वर्ल्डवाइड 1,765.81 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है. अगर रणवीर सिंह को अल्लू अर्जुन के सिर से दूसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म का खिताब छीनना है तो, 'धुरंधर 2' को 105 करोड़ रुपए की कमाई अभी और करनी होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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