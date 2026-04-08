ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Dhurandhar 2 Overseas Box Office: अमेरिका में 25 मिलियन कमाने वाली पहली फिल्म बनी 'धुरंधर 2...

Dhurandhar 2 Overseas Box Office: अमेरिका में 25 मिलियन कमाने वाली पहली फिल्म बनी 'धुरंधर 2', इन 3 देशों में भी मचा कोहराम

Dhurandhar 2 overseas Box Office Collection Day 20: रणवीर सिंह, संजय अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने नॉर्थ अमेरिका में एक बार फिर से बवाल मचा दिया है. चलिए जानते हैं कि रिलीज के 20वें दिन इस फिल्म ने कितनी कमाई कर डाली है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 8, 2026 10:17 AM IST

Dhurandhar 2 Overseas Box Office: अमेरिका में 25 मिलियन कमाने वाली पहली फिल्म बनी 'धुरंधर 2', इन 3 देशों में भी मचा कोहराम
A Still from Dhurandhar 2

Dhurandhar 2 overseas Box Office Collection Day 20: रणवीर सिंह (Ranveer Singh), आर माधवन (R Madhavan) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रखी है. ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इंडिया में लोग अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) की फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज'को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने नॉर्थ अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक में बॉक्स ऑफिस हिला डाला है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से एक तगड़ा रिकॉर्ड बन गया है. दुनियाभर में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने करीब 1,641.21 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया है. रिलीज के 20वें दिन धुरंधर 2 ने वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपए कूटे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो 20 दिनों में इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में 25 मिलियन डॉलर कमाने वाली पहली इंडियन फिल्म बन गई है. जर्मनी में धुरंधर 2 ने एक मिलियन की कमाई की है वहीं ऑस्ट्रेलिया में ये आंकडा 7.5 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है.

Also Read
Dhurandhar 2 Box Office: 2000 के क्लब में एंट्री करने के लिए क्यों छूटे 'धुरंधर 2' के पसीने? वजह जानकर उड़ जाएंगे होश

इन देशों में भी बजा फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के नाम का डंका

यूके में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई 4 मिलियन हो गई है. न्यूजीलैंड में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' एक मिलियन कमाने वाली पहली फिल्म बन गई है. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने पहले हफ्ते 29.5 मिलियन डॉलर कमाए थे. दूसरे हफ्ते 29.5 की कमाई 9.795 पर आकर अटक गई थी. तीसरे वीकेंड पर ये आंकड़ा गिरकर 3 मिलियन पर जा पहुंचा है. कुल मिलाकर धुरंधर 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 42.295 करोड़ रुपए हो गया है. बाकी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'धुरंधर 2' ने तो गर्दा उड़ा ही रखा है.

Also Read
'धुरंधर: द रिवेंज' को लीक करना पड़ा भारी, मेकर्स ने दर्ज कराई FIR, पाइरेसी माफियाओं पर होगा एक्शन

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने बनाया ये रिकॉर्ड

जर्मनी और नॉर्थ अमेरिका की कमाई को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि विदेशी धरती पर भी लोग फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को खूब पसंद कर रहे हैं. ये आदित्य धर का ही जादू है जिसकी वजह से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' देश की सबसे हाइएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई है. अब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की नजर 2000 करोड़ के क्लब पर जा टिकी है. माना जा रहा है कि 2000 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. समय के साथ फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का कलेक्शन थोड़ा कमजोर हो रहा है. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत बनानी होगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Also Read
रणवीर की फिल्म 'धुरंधर 2' पर खामोश रहने के ताने सुन भड़कीं दीपिका, हेटर्स की कर दी बोलती बंद

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt