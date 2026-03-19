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Dhurandhar 2 Paid Review Collection: बॉक्स ऑफिस पर आते ही रणवीर सिंह की फिल्म ने मचाया गदर, रचा इतिहास

Dhurandhar 2 Paid Review Collection: बीते दिन आदित्य धर ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के पेड रिव्यू रखे थे. इस पेड़ रिव्यू के कलेक्शन को देखकर हंगामा मच गया है. आंकड़े देखकर किसी को भी सदमा लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 19, 2026 6:08 AM IST

Dhurandhar 2 Paid Review Collection: बॉक्स ऑफिस पर आते ही रणवीर सिंह की फिल्म ने मचाया गदर, रचा इतिहास
Dhurandhar 2 Paid review Collection

Dhurandhar 2 Paid Review: आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) आज बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है. आखिरकार वो समय आ ही गया है जब फैंस को ये फिल्म देखने का मौका मिला. बीते दिन आदित्य धर ने धुरंधर 2 का पेड रिव्यू रखा था. इस दौरान शाम 5 बजे से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के शोज रखे गए थे. इस दौरान फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने जमकर नोट कमाए हैं. आपको जानकर हैरान होगी कि पेड रिव्यू के नाम पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने अपने ओपनिंग डे के कलेक्शन को ही पछाड़ दिया है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), आर माधवन (R Madhavan), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और सारा अर्जुन (Sara Arjun) की इस फिल्म ने करीब 42.71 छाप डाले हैं. वहीं ओपनिंग डे की कमाई केवल 33.60 करोड़ आंकी जा रही है. केवल महाराष्ट्र में ही पेड रिव्यू में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने करीब 9.82 करोड़ रुपए का कलेक्शन जमा किया है. वहीं ओपनिंग डे पर 2.08 करोड़ कमाई होने की संभावना है.

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कैसा रहा दिल्ली और कर्नाटक का पेड रिव्यू?

कर्नाटक के पेड रिव्यूज ने 6.57 करोड़ रुपए की बुकिंग दर्ज की गई है. पहली फिल्म ने कर्नाटक में पहले दिन केवल 1.05 करोड़ रुपए ही जमा किए थे. अगर बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली NCR में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के टूड वर्जन ने 7.06 करोड़ रुपए कमाए हैं. इससे पता चलता है कि दिल्ली के लोगों में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर कितना क्रेज है. माना जा रहा है कि 'धुरंधर 2' का पेड रिव्यू बीते कुछ सालों के कई रिकॉर्ड्स धराधाही करने वाला है. आज फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' देशभर में करीब 17000 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं. आंकड़ों को देखकर रणवीर सिंह को लेकर भी भविष्यवाणी की जा रही है.

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शाहरुख खान को टक्कर देंगे रणवीर सिंह?

माना जा रहा है कि शाहरुख खान के बाद रणवीर सिंह पहले ऐसे एक्टर बनने वाले हैं जिनकी फिल्मों ने लगातार 1000 करोड़ का बिजनेस किया है. गौरतलब है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की सफलता का अंदाजा आदित्य धर को पहले से था. यही वजह है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की पूरी टीम बहुत फूंक फूंककर कदम रख रही थी. अब जब फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है, अब जाकर आदित्य ने चैंन की सांस ली है. हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की अवैध स्ट्रीमिंग पर भी रोक लगाई जाने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt