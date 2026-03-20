Dhurandhar 2: 5 भाषाओं में रिलीज हुई 'धुरंधर 2' की किसमें चमकी किस्मत? 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई का जानें पूरा गणित

Dhurandhar 2 Collection: 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर आते ही नोटो की बारिश कर दी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, 5 भाषाओं में रिलीज रणवीर सिंह की इस फिल्म को किस भाषा में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है?

Which Language Dhurandhar 2 Earned Most?: रणवीर सिंह (Ranveer Singh), सारा अर्जुन (Sara Arjun), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही सबको फाड़ डाला है. फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक देते हुए बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक के बड़े-बड़े धुरंधरों के रिकॉर्ड चकना-चूर कर दिए हैं. ओपनिंग डे पर ही 'धुरंधर 2' ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मूवी कितनी भाषाओं में रिलीज हुई है और इसे इसकी किस भाषा में सबसे ज्यादा कमाई हुई है?

Dhurandhar 2 ने पहले ही दिन छाप डाले इतने करोड़

मालूम हो कि, रिलीज से ठीक एक दिन पहले 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Paid Preview Collection) का पेड प्रीव्यू शो रखा गया था, जिसमें फिल्म ने अच्छी-खासी कमाई की थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक प्रीव्यूज शो में ही रणवीर सिंह की फिल्म ने 43 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन कर लिया था. वहीं अब रिलीज के बाद इसके पहले दिन के कलेक्शन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं. जिसमें 'धुरंधर: द रिवेंज' ने पहले दिन 102.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

रणवीर सिंह ने इन धुरंधरों को दिया धोबी पछाड़

पहले दिन के कलेक्शन के आंकड़ों के मुताबिक, रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की 'जवान' से लेकर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की 'एनिमल' और साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की 'पुष्पा' तक के रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि, इस मूवी को किस भाषा में सबसे ज्यादा प्यार मिल रहा है और किसमें सबसे ज्यादा नोट छापे हैं. अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है, तो चलिए इसका जवाब आपको बताते हैं.

किस भाषा में चमकी Dhurandhar 2 की किस्मत?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने ओपनिंग डे पर 102.55 करोड़ का कारोबार किया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी भाषा में रिलीज हुई फिल्म ने किया है. बता दें कि, 'धुरंधर 2' को तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज किया गया है. तेलुगु में इसने 2.12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, तमिल में 1.16 करोड़, मलयालम में सिर्फ 9 लाख ही कमाए हैं, कन्नड़ में ये आंकड़े और भी कम हो गए और इस भाषा में महज 8 लाख की कमाई हुआ, वहीं हिंदी में रिलीज हुई 'धुरंधर 2' ने 99.10 करोड़ रुपए का जबरदस्त कलेक्शन कर इतिहास रच दिया है.

ओपनिंड डे का टोटल कलेक्शन क्या है?

आपको बता दें कि, ओपनिंग डे पर 'धुरंधर 2: द रिवेंज' (Dhurandhar 2 Total Collection) ने 21, 728 शो में 102.55 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया. वहीं आंकड़ों के मुताबिक, इसका अब तक का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 172.63 करोड़ रुपए हो चुके हैं. इसके अलावा टोटल नेट कलेक्शन 145.55 करोड़ हो गया है. वीक डेज पर शानदार कमाई के देखते हुए पूरी उम्मीद की जा रही है कि, वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को मूवी कलेक्शन के मामले में इतिहास रच सकती है. अब देखना ये है कि, वीकेंड पर फिल्म का कलेक्शन कितना होता है और किस भाषा में इसे कितना प्यार मिलता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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