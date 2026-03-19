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Dhurandhar 2 review: देखते ही देखते हमजा का मुरीद बना बॉलीवुड का पुष्पा, Vijay Deverakonda से लेकर प्रीति जिंटा ने कही ये बात

Pushpa Allu Arjun Vijay Deverakonda and Preity Zinta Gave Dhurandhar 2 review: अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर माधवन की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा और प्रीति जिंटा ने अपना रिव्यू दे डाला है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 19, 2026 6:44 AM IST

Dhurandhar 2 review: देखते ही देखते हमजा का मुरीद बना बॉलीवुड का पुष्पा, Vijay Deverakonda से लेकर प्रीति जिंटा ने कही ये बात
Dhurandhar 2 Bollywood review

Pushpa Allu Arjun Vijay Deverakonda and Preity Zinta Gave Dhurandhar 2 review: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आदित्य धर (Aditya Dhar)की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर वापस लौट चुकी है. आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया है. लोग लंबी लंबी लाइन्स लागकर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' देखने जा रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के पेड रिव्यू में भी खूब हंगामा देखने को मिला. कई जगह पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का पेड रिव्यू लेट हुआ. वहीं कुछ जगह पर पेड रिव्यू को कैंसिल ही करना पड़ गया. हालांकि इतना सब होने के बाद भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है. ऐसे में भल बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है. बॉलीवुड सितारे भी लगातार फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के बारे में बात कर रहे हैं. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बॉलीवुड के पुष्पा अल्लू अर्जुन का नाम आता है. अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), आर माधवन (R Madhavan) और सारा अर्जुन (Sara Arjun) की फिल्म की अल्लू अर्जुन ने खूब तारीफ कर डाली है.

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धुरंधर 2 के फैन बने अल्लू अर्जुन

फिल्म के बारे में बात करते हुए अल्लू अर्जुन ने लिखा, मैंने अभी धुरंधर 2 देखी. गजब की देशभक्ति और स्वैग देखने को मिला. ये फिल्म हर देशभक्त को गर्व महसूस करवाती है. फिल्म में कई मूमेंट ऐसे थे जो किसी ब्लास्ट से कम नहीं थे. मैंफिल्म धुरंधर की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं. आर माधवन समेत सभी सितारों ने जबरदस्त काम किया है. ये फिल्म टेक्निकल ब्रिलिएंस है. मुझे खुशी है कि हमारे पास मेरे भाई रणवीर सिंह जैसे शानदार एक्टर्स हैं. आदित्य धर बॉलीवुड के हिट गुरू बन चुके हैं. उनको इस तरह की फिल्में बनाते देखकर अच्छा लग रहा है. ये शो शानदार रहा. एन इंडियन स्टोरी. इंटरेशनल स्वैग. जय हिंद. 'धुरंधर 2' के बारे में बात करते हुए अल्लू अर्जुन ने रणवीर सिंह के काम को भी सराहा है. वहीं विजय देवरकोंडा ने भी धुरंधर 2 के बारे में बात की.

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विजय देवरकोंडा और प्रीति जिंटा ने कही ये बात

कल से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी. 19 मार्च को इंडिय सिनेमा में कुछ तो बदले वाला है. मेरे पास फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के लिए केवल 4 शब्द हैं, भारत माता की जय... वहीं फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर प्रीति जिंटा ने भी रिव्यू दिया है. बॉलीवुड की इस हसीना ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को माइंडब्लोइंग फिल्म बता डाला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Allu Arjun Dhurandhar 2 Preity Zinta Birthday Special Vijay Deverakonda