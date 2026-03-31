Dhurandhar 2 को ताबड़तोड़ कमाई करते देख 'उजैर बलूच' Danish Pandor ने तोड़ी चुप्पी, बॉक्स ऑफिस पर मचा आतंक Exclusive

Dhurandhar 2 Uzair Baloch aka Danish Pandor reacts on Box Office Collection: रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' इस समय बुलेट ट्रेन की रफ्तार से नोट जमा कर रही है. ऐसे में हमजा के खास दोस्त उजैर बलूच ने फिल्म की कमाई को लेकर बड़ा बयान दे दिया है.

Dhurandhar 2 Uzair Baloch aka Danish Pandor reacts on Box Office Collection: रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt), आर माधवन (R Madhavan) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) इस समय नोट छापने की मशीन बनी हुई है. लोग आदित्य धर (Aditya Dhar) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं. यही वजह है जो रिलीज के 7 दिनों में ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ की कमाई कर ली थी. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की टीम भी फिल्म के हिट होने का जश्न मना रही है. ऐसे में भला फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के उजैर बलूच कैसे पीछे रह सकते हैं. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज'को नोट छापते देखकर उजैर बलूच का तो जैसे दिल ही खुश हो गया है. इस बात का खुलासा खुद उजैर बलूच यानी दानिश पंडोर ने कर डाला है. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए दानिश पंडोर ने बताया है, फिल्म की कमाई देखकर बहुत अच्छा लगता है. हमारे लिए ये बड़ी है क्योंकि फिल्म को लोग एक बार नहीं देख रहे हैं. बार बार फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को देखा जा रहा है. लोग फिल्म को वैल्यू कर रहे हैं. मुझे कई लोग बताते हैं मैं ये फिल्म 2 बार देख चुका हूं... मैं ये फिल्म 3 बार देख चुका हूं. हम चौथी बार फिल्म देखने जा रहे हैं. जब कोई ऐसे बोलता है तो अच्छा लगता है.

दानिश पंडोर ने कह दी इतनी बड़ी बात

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के बारे में बात करते हुए दानिश पंडोर ने कहा, कमाई के नंबर्स देखकर खुशी होती है. यहां सबसे अच्छी चीज ये है कि आप इंडिया को रिप्रजेंट कर रहे हैं. ग्लोबली आपके काम को पसंद किया जा रहा है. फिनलैंड के प्रेसिडेंट हमारी फिल्म की बात कर रहे हैं. उनके बीच में इंटरव्यू आया था कि उन्होंने फिल्म देखी है और वो उन्हें पसंद आई. इससे अच्छा क्या हो सकता है कि देश-विदेश में लोग फिल्म को देख रहे हैं. सराह रहे हैं. कलेक्शन के साथ रिप्रेजेटेशन बहुत ज़रूरी है. ये इंडिया का नाम रोशन कर रही है. जैसे चाइना के लिए थी हिडन ड्रैगन, टॉकिंग टाइगर और साउथ कोरिया के लिए पैरासाइट बड़ी फिल्म थी.

दानिश पंडोर ने फैंस से कहा धन्यवाद

दानिश पंडोर ने आगे कहा, जब लोग फिल्म देखते हैं तो वो लंबे समय तक थिएटर में अटेंशन नहीं दे पाते. हालांकि आदित्य सर ने सबको लंबे समय तक बैठने के लिए मजबूर कर दिया. फिल्म की एवेंजर्स के साथ तुलना की जा रही है. लोगों ने दिल से फिल्म को देखा है. इंटरवल पर लोग पॉपकॉर्न लेने भी नहीं जा रहे हैं. सबको जानना है कि आगे क्या होने वाला है. यही वज है जो धुरंधर की तुलना बहुत बड़ी फिल्मों के साथ हो रही है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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