ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Box Office
  • Dhurandhar 2 Vs Bhooth Bangla Box Office Collection: 'भूत बंगला' के बीच भी जमकर टिकी हुई ह...

Dhurandhar 2 Vs Bhooth Bangla Box Office Collection: 'भूत बंगला' के बीच भी जमकर टिकी हुई है 'धुरंधर 2', जानें अब तक दोनों फिल्मों की कितनी हुई कमाई

सिनेमाघरों में इन दिनों भूत बंगला और धुरंधर 2 के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. वहीं भूत बंगला भी तेजी से आगे बढ़ रही है

By: Shreya Pandey  |  Published: April 25, 2026 12:11 PM IST

Dhurandhar 2 Vs Bhooth Bangla Box Office Collection: 'भूत बंगला' के बीच भी जमकर टिकी हुई है 'धुरंधर 2', जानें अब तक दोनों फिल्मों की कितनी हुई कमाई
भूत बंगला Vs धुरंधर 2 की कमाई

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' अब एक फिल्म नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा तूफान बन चुकी है, जिससे टकराने की हिम्मत बड़े-बड़े मेकर्स भी नहीं कर पा रहे हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने 37 दिन पूरे कर लिए हैं, लेकिन इसका क्रेज कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है.

'धुरंधर 2' की कमाई

आमतौर पर फिल्में रिलीज के पांचवें या छठे हफ्ते तक आते-आते दम तोड़ देती हैं, लेकिन 'धुरंधर 2' की कहानी बिल्कुल अलग है. गुरुवार को फिल्म ने करीब 2 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, लेकिन शुक्रवार यानी 37वें दिन फिल्म ने 1.60 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर सबको हैरान कर दिया. भले ही यह आंकडा कम लग रहा हो लेकिन छठवे हफ्ते में करोड़ो में कमाई करना बड़ी बात है. खास बात यह है कि इस फिल्म ने नई रिलीज हुई फिल्म 'भूत बंगला' को भी कड़ी टक्कर दी.

Also Read
Bhooth bangla Box office collection Day 8: प्रियदर्शन-अक्षय की जोड़ी ने फिर मचाया धमाल, दूसरे फ्राईडे हुई छप्परफाड़ कमाई

फिल्म की टोटल कमाई

इंडिया नेट कलेक्शन: 1084.45 करोड़ रुपये
इंडिया ग्रॉस कलेक्शन: 1347.14 करोड़ रुपये
ओवरसीज (विदेश) कलेक्शन: 471.27 करोड़ रुपये

सात समंदर पार 'धुरंधर' का जलवा

दिलचस्प बात यह है कि गल्फ कंट्रीज में बैन होने के बावजूद फिल्म ने विदेश में परचम लहरा रही है. यह पहली ऐसी भारतीय फिल्म है जो एक साथ 6 देशों यूके, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.

Also Read
Dhurandhar 2 Worldwide Box Office: छठे शुक्रवार को 'धुरंधर 2' ने किया भूत बंगला का सूपड़ा साफ, चार घंटों में लगाई तगड़ी छलांग

'भूत बंगला' की पहले हफ्ते की कमाई

'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत बेहद शानदार तरीके से की थी. पेड प्रीव्यू के साथ फिल्म ने 16 करोड़ रुपये की धमाकेदार ओपनिंग की. पहले वीकेंड के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ सिनेमाघरों में पहुंची थी, जिसके चलते फिल्म ने शुरुआती तीन दिनों में शानदार कमाई की. हालांकि, हर बड़ी फिल्म की तरह वर्किंग डे यानी सोमवार को इसकी कमाई में गिरावट देखी गई और यह सिंगल डिजिट में सिमट कर आ गई.

Also Read
Bhooth Bangla Box Office Collection Day 8: शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर क्या रहा अक्षय कुमार की फिल्म का हाल? जानें कुल कलेक्शन

पहले सोमवार को फिल्म ने 6.75 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके बाद से फिल्म लगातार स्थिर गति से आगे बढ़ रही है. फिल्म का बजट को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स इसे एक सफल वेंचर मान रहे हैं.

8वें दिन की रिपोर्ट

रिलीज के आठवें दिन यानी दूसरे शुक्रवार की बात करें तो फिल्म मजबूती से सिनेमाघरों में जमी रही है. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने अब तक 5.75 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. इस प्रकार, भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 90.15 करोड़ रुपये हो चुका है. देश भर के 8,252 शोज में फिल्म का प्रदर्शन शानदार रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Akshay Kumar Bhooth Bangla Dhurandhar 2 Ranveer Singh