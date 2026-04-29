Dhurandhar 2 VS Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' ने किया 'धुरंधर 2' का सूपड़ा साफ, बॉक्स ऑफिस पर मचा गदर

Dhurandhar 2 VS Bhooth Bangla Box Office Worldwide: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' और धुरंधर 2 के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. इस फिल्म ने हमजा की हालत बहुत खराब कर दी है.

Dhurandhar 2 VS Bhooth Bangla Box Office Worldwide: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है. रिलीज के 41 दिनों बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. वहीं अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म भूत बंगला (Bhooth Bangla) इस फिल्म को कड़ी टक्कर दे रही है. ये बात सच है कि भूत बंगला रिकॉर्ड्स के मामले में कभी भी धुरंधर 2 को नहीं पछाड़ पाएगी. हालांकि इस फिल्म ने आते ही धुरंधर 2 की कमाई पर ब्रेक लगा दिया. बीते एक हफ्ते में धुरंधर 2 को काफी स्ट्रगल करते हुए देखा गया है. वहीं दूसरी तरफ भूत बंगला नोट छापने पर लगी हुई है. बात की जाए भत बंगला की अब तक की कमाई की तो इस फिल्म ने अब तक वर्ल्डवाइड 195.25 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. इसमें से भूत बंगला का इंडियन ग्रॉस 144.25 करोड़ रुपए और ओवरसीज कलेक्शन 51.00 करोड़ रुपए हो गया है. फिल्म का नेट कलेक्शन 121.40 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. बीते दिन फिल्म के 127,938 शोज दिखाए गए हैं. कहना गलत नहीं होगा कि इस रफ्तार के साथ भूत बंगला आज वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो जाएगी.

'धुरंधर 2' ने खिलाया क्या गुल?

फिल्म 'धुरंधर 2' ने भी रिलीज के 41वें दिन अपना दमखम दिखाया है. इसी का साथ रणवीर सिंह की फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,780.82 करोड़ रुपए हो गया है. धुरंधर 2 का ओवरसीज कलेक्शन 424.75 करोड़ रुपए बताया जा रहा है. वहीं इंडिया में धुरंधर 2का ग्रॉस कलेक्शन 1,356.07 करोड़ रुपए हो गया है. इसके अलावा फिल्म का नेट कलेक्शन 1,132.99 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. बीते दिन धुरंधर 2 का ओरसीज कलेक्शन 424.75 करोड़ रुपए रहा है. वहीं इंडिया में धुरंधर 2 ने 1.35 करोड़ रुपए छाप डाले. बीते दिन धुरंधर 2 के केवल 2,925 शोज दिखाए गए हैं.

धुरंधर 2 और भूत बंगला में कौन निकलेगा आगे?

आंकड़े इस बात का सबूत है कि समय के साथ बॉक्स ऑफिस पर धुरंंधर 2 अपनी पकड़ छोड़ रही है. वहीं दूसरे हफ्ते में भी भूत बंगला का जलवा बरकरार है. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इस हफ्ते भी अक्षय कुमार रणवीर सिंह से आगे ही रहने वाले हैं. वैसे भी फिलहाल भूत बंगला और धुरंधर 2 दोनों को ही टक्कर देने के लिए कोई बड़ी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं आई है. ऐसे में इन दोनों फिल्मों के बीच ही जबरदस्त टक्कर देखे को मिलेगी. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि धुरंधर 2 2000 के क्लब में कब पहुंचेगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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