Dhurandhar 2 VS Toxic: अमेरिका में 'धुरंधर 2'-'टॉक्सिक' की एडवांस बुकिंग शुरू, रणवीर सिंह और यश में कौन है आगे?

मार्च का महीना शुरू हो चुका है और सिनेप्रेमियों का एक्साइटमेंट भी डबल हो चुका है. दरअसल, साल 2026 के तीसरे महीने में बॉलीवुड और साउथ की दो बड़ी फिल्में आमने-सामने होंगी. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) और यश (Yash) की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं. इन दोनों मूवीज का जबरदस्त बज बना हुआ है. रणवीर सिंह और यश की वर्ल्डवाइड जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. फिल्म 'धुरंधर 2' और फिल्म 'टॉक्सिक' को देखने के लिए ना सिर्फ इंडिया बल्कि दूसरे देशों में लोग उत्साहित हैं. इन दोनों मूवीज की अमेरिका में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई और इसके आंकड़े भी सामने आए हैं. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह और यश की फिल्मों को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
फिल्म 'धुरंधर 2' का दिखा जलवा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदित्य धर के डायरेक्शन फिल्म 'धुरंधर 2' के 1 मार्च तक करीब 1953 टिकट एडवांस बुकिंग हो चुकी है. इस फिल्म को 151 सिनेमाघरों में 209 शोज मिले हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' के शोज का आंकड़ा बढ़ सकता है. अभी फिल्म के रिलीज होने में 17 दिन बाकी हैं. गौरतलब है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने अमेरिका और कनाडा में 21 मिलियन डॉलर का जबरदस्त कलेक्शन किया था.
फिल्म 'टॉक्सिक' का ये है हाल
रिपोर्ट में साउथ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के एडवांस बुकिंग के आंकड़े सामने आए हैं. इस फिल्म की 189 टिकट की बिक्री हो चुकी है. यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को 81 सिनेमाघरों में 122 शोज मिले है. इस फिल्म का डायरेक्शन गीतू मोहनदास ने किया है. बताते चलें कि यश की पिछली फिल्म 'केजीएफ 2' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था तो मूवी 'टॉक्सिक' को भी फायदा मिल सकता है.
रणवीर सिंह ने मारी बाजी
इस तरह से अमेरिका में एडवांस बुकिंग की शुरुआती आंकड़ों में रणवीर सिंह ने बाजी मार ली है और यश को पीछे छोड़ दिया है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' और यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज से पहले दोनों के ट्रेलर का इंतजार किया जा रहा है. हालांकि, अभी मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का अनाउंमेंट नहीं किया है. फिलहाल, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' और यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का जबरदस्त बज बन हुआ है. अब देखने वाली बात होगी कि दोनों मूवीज में ज्यादा कमाई कौन करता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
