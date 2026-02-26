'धुरंधर 2 को टक्कर नहीं दे पाएगी टॉक्सिक', ट्रेड एक्सपर्ट ने बता दिया रणवीर सिंह और यश की फिल्मों का हाल!

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar) और यश की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) एक साथ सिनमाघरों में 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. ये साल 2026 का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है. दोनों मूवीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिल्म 'धुरंधर' ने जबरदस्त कमाई की थी और इसके दूसरे पार्ट को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. वहीं, फिल्म 'टॉक्सिक' के टीजर के आने के बाद इसका भी बज बना हुआ है. दोनों फिल्में रिलीज के बाद कैसा परफॉर्मेंस करेंगी ये तो आने वाला समय बताएगा. इसी बीच एक ट्रेड एक्सपर्ट ने फिल्म 'धुरंधर 2' और फिल्म 'टॉक्सिक' का हाल बताया है.
'धुरंधर 2' की कहानी जानने के लिए एक्साइटेड हैं लोग
ट्रेड एक्सपर्ट विशेक चौहान ने 'वैरायटी इंडिया' से बातचीत में बताया, 'यश की फिल्म टॉक्सिक नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 को ज्यादा टक्कर नहीं दे पाएगी. दरअसल, फिल्म धुरंधर ने 800-900 करोड़ रुपये की कमाई करके मजबूत पकड़ बनाई है. ये हिंदी फिल्मों के हिसाब से आजतक का सबसे बड़े बेस में से एक है. इस फिल्म का ऑडियंस बेस भी अलग-अलग तरह का है और काफी बड़ा है. ये उन मूवीज में से है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.' उन्होंने आगे आगे कहा, 'यश बहुत बड़े ब्रांड हैं लेकिन उनके पास दो बड़ी फिल्में (केजीएफ और केजीएफ 2) हैं. टॉक्सिक एक अलग फिल्म हैं और इसको लेकर फैंस एक्साइटेड हैं. वो इसे एक मौका दे सकते हैं. वहीं, लोगों को फिल्म धुरंधर 2 की कहानी को लेकर जिज्ञासा है कि इसकी कहानी कहां पर जाकर खत्म होगी.'
'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' का क्लैश करेगा नुकसान
'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' के क्लैश को लेकर विशेक चौहान ने बताया, 'ये इंडियन सिनेमा की गैरजरूरी क्लैश में से एक है. आमतौर पर जब दो मूवीज एक साथ रिलीज होती हैं तो उनका जॉनर अलग होता है. हालांकि, इस बार ऐसा नहीं है. इस तरह के क्लैश से बचना चाहिए क्योंकि दोनों मूवीज का सबसे बड़ा दर्शक सिंगल-स्क्रीन थिएटर में हैं. ऐसे में सिंगल स्क्रीन मालिकों को मजबूरी में धुरंधर 2 या टॉक्सिक में से एक फिल्म को चुनना पड़ेगा और उनका नुकसान होगा. नॉर्थ इंडिया के कई इलाकों में सिर्फ एक सिनेमा हॉल बचा है. वो भी बहुत मुश्किल से चल पा रहा है. ऐसे में उनके मालिक धुरंधर 2 और टॉक्सिक में से किसी एक मूवी को लगा पाएंगे. अगर दोनों मूवीज अलग-अलग डेट पर रिलीज हों तो ट्रेड को ज्यादा फायदा होगा. दोनों फिल्मों के रिलीज में कम से कम दो सप्ताह का अंतर होना चाहिए. इस टक्कर से किसी का खास फायदा नहीं होने वाला है.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
