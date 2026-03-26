Dhurandhar 2 vs Ustaad: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' का तांडव! रणवीर सिंह के आगे पस्त हुए पवन कल्याण, 7वें दिन की कमाई देख उड़े होश

Dhurandhar 2 vs Ustad Box Office Collection: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपना-अपना दम दिखा रही हैं, लेकिन 'धुरंधर 2' के आगे पवन कल्याण की फिल्म दम निकलता नजर आ रहा है.

Dhurandhar 2 vs Ustad Bhagat Singh Box Office Collection Day 7: सिनेमाघरों में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) और पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की 'उस्ताद भगत सिंह' (Ustad Bhagat Singh) को रिलीज हुए 7 दिन हो चुके हैं. 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई इन फिल्मों ने शानदार ओपनिंग की थी. इसके बाद 'धुरंधर 2' के कलेक्शन में जहां करोड़ों का उछाल देखने को मिला, वहीं 'उस्ताद भगत सिंह' की कमाई में लगातार कमी नजर आई. हालांकि, अब दोनों ही मूवीज डाउनफॉल पर हैं और दिन ब दिन कम कमाई करती दिखाई दे रही हैं. 'धुरंधर 2' और 'उस्ताद भगत सिंह' के 7वें दिन (Dhurandhar 2 vs Ustad Bhagat Singh Box Office Collection Day 7) के कारोबार के आंकड़े सामने आ गए हैं.

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' ने रिलीज के पहले पेड प्रीव्यू में ही 43 करोड़ रुपए का कलेक्शन (Dhurandhar 2 Box Office Collection) कर डाला था. वहीं इसने 102.55 करोड़ की ओपनिंग कर हर किसी को हैरान कर दिया था. इसके बाद फिल्म की कमाई बढ़ती गई है, लेकिन वीकेंड के बाद वीक डेज शुरू होते ही इसकी कमाई में कमी होती गई. पहले दिन 102.55 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली 'धुरंधर 2' ने दूसरे दिन 80.72 करोड़ रुपए कमाए थे. तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 113 करोड़ रुपए पहुंच गया था. चौथे दिन इसने 114.85 करोड़ रुपए की कमाई थी.

'धुरंधर 2' की अब तक की कुल कमाई

वहीं पांचवे दिन से 'धुरंधर 2' की कमाई में गिरावट देखने को मिलने लगी. 5वें दिन इसने 65 करोड़ रुपए कमाए थे. छठे दिन 56.60 करोड़ और 7वें दिन के आंकड़ों के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म ने सातवें दिन 47.70 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 623.42 करोड़ रुपए हो चुके हैं. भारत में 'धुरंधर 2' का ग्रॉस कलेक्शन 744.58 हो गया है, तो वहीं इस मूवी ने दुनिया भर में 9994.58 करोड़ रुपए कमा लिए है.

क्या कहती है 'उस्ताद भगत सिंह' की कलेक्शन रिपोर्ट?

19 मार्च 2026 को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' ने ओपनिंग डे पर तो शानदार कमाई (Ustad Bhagat Singh Box Office Collection) की थी, लेकिन इसके बाद इसपर 'धुरंधर 2' की सुनामी का असर देखने को मिलने लगा और इसकी कमाई धीरे-धीरे घटती गई. 'उस्ताद भगत सिंह' ने पहले दिन 34.75 करोड़ रुपए की कमाई की थी. दूसरे दिन इसने 9 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन इसका 9.10 करोड़ का कारोबार रहा. चौथे दिन फिल्म ने 7.50 करोड़ रुपए कमाए. पांचवे दिन 2.50 करोड़ रुपए और छठे दिन 1.75 करोड़ रुपए छापे. वहीं सातवें दिन फिल्म ने 1.14 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

'उस्ताद भगत सिंह' का कुल कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' ने अब तक कुल 65.74 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 77.36 करोड़ रुपए पहुंच गया है. वहीं अगर बात करें वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो इस मूवी ने दुनियाभर में 88.08 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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