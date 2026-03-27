Dhurandhar 2 vs Ustaad: 1000 करोड़ क्लब में शामिल हुई 'धुरंधर 2', तो 'उस्ताद भगत सिंह' ने टेके घुटने; जानें 8वें दिन का कलेक्शन

Dhurandhar 2 vs Ustad Box Office Collection: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' ने इतिहास रचते हुए 8वें दिन 1000 करोड़ कल्ब में एंट्री ले ली है. वहीं दूसरी तरफ पवन कल्याण की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर घुटने टेकते नजर आई.

Dhurandhar 2 vs Ustad Bhagat Singh Box Office Collection Day 8: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा अर्जुन स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की सुनामी आई हुई है. मजह 8 दिनों में फिल्म ने 1000 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. वहीं दूसरी तरफ पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' (Ustad Bhagat Singh) का दम निकलता दिखाई दे रहा है. 19 मार्च को रिलीज हुई दोनों सितारों की मूवी ने 8वें दिन कितने का कलेक्शन किया आइए आपको इसके लेटेस्ट आंकड़े बताते हैं.

'धुरंधर 2' कलेक्शन रिपोर्ट

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar 2 Box Office Collection) ने रिलीज के पहले ही शानदार कलेक्शन कर लिया था. मूवी ने पेड प्रीव्यू में ह 43 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. वहीं ओपनिंग डे पर इसने 102.55 करोड़ रुपए की कमाई कर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 80.72 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, तीसरे दिन इसकी कमाई 113 करोड़ पहुंच गई थी, चौथे दिन 114.85 करोड़, पांचवे दिन 65 करोड़ रुपए, छठे दिन 56.60 करोड़ रुपए, सातवें दिन 48.75 करोड़ और आठवें दिन फिल्म ने 49.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने 8 दिनों में कुल 674.17 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. इसी के साथ भारत में इसकी ग्रॉस कलेक्शन 805.32 करोड़ रुपए हो चुकी है. वहीं अगर बात करें वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो ये 1,067.24 करोड़ रुपए हो गई है. इसी के साथ फिल्म 1000 करोड़ क्लब में भी शामिल हो गई.

'उस्ताद भगत सिंह' की कलेक्शन रिपोर्ट

वहीं दूसरी तरफ पवन कल्याण स्टारर फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' (Ustad Bhagat Singh Box Office Collection) का बॉक्स ऑफिस पर दम निकलता दिखाई दे रहा है. 'धुरंधर 2' की आंधी के बीच रिलीज हुई इस मूवी ने ओपनिंग डे पर 34.75 करोड़ रुपए की शानदार कमाई थी, लेकिन दूसरे दिन से इसके कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली. 'उस्ताद भगत सिंह' ने दूसरे दिन 9 करोड़ रुपए, तीसरे दिन 9.10 करोड़ रुपए, चौथे दिन 7.50 करोड़ रुपए, पांचवे दिन 2.50 करोड़ रुपए, छठे दिन 1.75 करोड़ रुपए, सातवें दिन 1.35 करोड़ रुपए और आठवें दिन इस मूवी ने 1.02 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

'उस्ताद भगत सिंह' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, पवन कल्याण की फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' ने 8 दिनों में कुल 66.97 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है. लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, इस फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 78.78 करोड़ रुपए हो चुका है और अगर बात करें वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो ये 89.70 करोड़ रुपए पहुंच गई. हालांकि, ये फिल्म अभी अपने बजट के आसपास भी नहीं पहुंची है.

क्या अपना बजट निकाल पाएगी 'उस्ताद भगत सिंह'?

8वें जहां 'धुरंधर 2' ने 1000 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है, वहीं 'उस्ताद भगत सिंह' बॉक्स ऑफिस पर घुटने टेकते नजर आ रही है. अब देखना ये है कि, क्या ये फिल्म अपना बजट निकाल पाती है या नहीं? ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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