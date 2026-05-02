Dhurandhar 2 Box Office Day 44: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से घिरी'धुरंधर 2', कमाई का हुआ ये हाल

Dhurandhar 2 Worldwide Box Office Collection Day 44: रणवीर सिंह, आदित्य धर, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है. एक के बाद एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हैं. बावजूद इसके कोई भी 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को टक्कर नहीं दे पा रहा है. ये फिल्म लगातार नोट छापने में जुटी हुई है. 44 दिन बीत जाने के बाद भी कोई धुरंधर 2 का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है. अगर बात की जाए 'धुरंधर 2' की अब तक की कमाई की तो इस फिल्म ने बीते दिन वर्ल्डवाइड 1,785.23 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. धुरंधर 2 का ग्रॉस कलेक्शन 1,359.83 करोड़ रुपए हो गया है. वहीं फिल्म धुरंधर 2 का नेट कलेक्शन 1,136.14 करोड़ रुपए आंका जा रहा है. इसके अलावा धुरंधर 2 का ओवरसीज कलेक्शन 425.40 करोड़ रुपए है.बीते दिन फिल्म के पूरे इंडिया में 511,589 शोज दिखाए गए हैं. वहीं इंडिया में धुरंधर 2 की कमाई फिर गिर गई है. वृहस्पतिवार को फिल्म ने 1.37 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. शुक्रवार को ये आंकड़ा गिरकर 1.26 करोड़ रुपए हो गया. इससे पता चलता है कि कैसे दूसरी फिल्मों की रिलीज का असर धुरंधर 2 पर हुआ है.
इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कारा, पिट स्यापा, राजा शिवाजी और एक दिन जैसी फिल्मों ने धमाल मचा दिया है. इसके अलावा भूत बंगला और माइकल जैसी फिल्मों ने पहले से फिल्म 'धुरंधर 2' की हालत खराब कर रखी है. ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में फिल्म धुरंधर 2 की हालत थोड़ी टाइट हो सकती है. वीकेंड वैसे हमेशा ही धुरंधर 2 के लिए खास होता है. पूरा हफ्ता रोने के बाद वीकेंड पर धुरंधर 2 की कमाई अचानक ही बढ़ जाती है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इतनी सारी फिल्मों को धुरंधर 2 वीकेंड पर कैसे टक्कर देगी.
खबर है कि इंडिया के बाद अब फिल्म धुरंधर 2 को इंटरनेशनल लेवर पर रिलीज करने की तैयारी की जा रही है. अब तक तो फिल्म धुरंधर 2 अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में ही धमाल मचा रही थी. अब इस फिल्म ने बाकी देशों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी है. खबर है कि फिल्म धुरंधर 2 अब जापान में रिलीज होगी. कुछ समय पहले ही फिल्म धुरंधर 2 ऐलान किया गया है कि फिल्म धुरंधर 2 जापान में 10 जुलाई को दस्तक देने वाली है. कहना गलत नहीं होगा कि ये खबर सुनकर आदित्य धर और उनकी टीम काफी खुश हो जाएगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…