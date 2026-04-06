Dhurandhar 2 Worldwide Collection Day 18: 1600 करोड़ रुपये के पार गई 'धुरंधर 2' की कमाई, मेकर्स बोले- 'ये बब्बर शेर है'

Dhurandhar 2 Worldwide Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. दुनियाभर में फिल्म ने 1600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.

Dhurandhar 2 Worldwide Box Office Collection: बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुंरधर 2' (Dhurandhar 2) ने दुनियाभर में गदर मचाया हुआ है. फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर झंडा गाड़ा है. अब मेकर्स ने जानकारी दी है कि फिल्म ने रिलीज के बाद 18वें दिन 1600 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. इससे पता चलता है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुंरधर 2' की दीवानगी भारत के साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में भी है. ये फिल्म अब वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 'दंगल', 'बाहुबली 2' और 'पुष्पा 2' से पीछे है. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुंरधर 2' ने दुनियाभर में कितनी कमाई कर ली है.

फिल्म 'धुंरधर 2' के मेकर्स ने जारी किए कमाई के आंकड़े

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुंरधर 2' के भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में माहौल बना हुआ है. इस फिल्म की कमाई के आंकड़े देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है. फिल्म ने जहां भारत में 1000 करोड़ रुपये का तो दुनियाभर में 1600 करोड़ रुपये के कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है. जियो स्टूडियो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि फिल्म 'धुंरधर 2' ने दो सप्ताह और थर्ड वीकेंड मिलाकर भारत में 1228 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई कर चुकी है. वहीं, ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 394 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है. इस तरह से फिल्म 'धुंरधर 2' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1622 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. बताते चलें कि रणवीर सिंह की फिल्म ने भारत में पहले सप्ताह में 690 करोड़ रुपये और दूसरे सप्ताह में 271 करोड़ रुपये की कमाई की थी. वहीं, फिल्म ने थर्ड वीकेंड पर 80 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस तरह से भारत में फिल्म 'धुंरधर 2' का नेट कलेक्शन 1041 करोड़ रुपये हो गया है.

1000 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है 'धुरंधर 2'

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हुई थी. फिल्म को बड़े पर्दे पर 18 दिन पूरे हो चुके हैं. ये बॉलीवुड की पहली फिल्म है, जिसने भारत में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. दिलचस्प बात ये है कि भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में पहले नंबर पर 'धुरंधर 2' और दूसरे नंबर पर 'धुरंधर' है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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