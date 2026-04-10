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Dhurandhar 2 Worldwide Collection Day 22: क्या रणवीर सिंह छीन लेंगे अल्लू अर्जुन का ताज? 'पुष्पा 2' को पछाड़ने के लिए चाहिए इतना अमाउंट

Dhurandhar 2 Worldwide Collection: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' गदर काट रही है. रिलीज के बाद इसने कई फिल्मों को रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके बाद अब सबकी नजर अल्लु अर्जुन की 'पुष्पा 2' के रिकॉर्ड पर टिकी हुई है. क्या रणवीर सिंह अल्लू अर्जुन का का ताज अपने नाम कर पाएंगे?

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 10, 2026 6:21 PM IST

Dhurandhar 2 Worldwide Collection Day 22: क्या रणवीर सिंह छीन लेंगे अल्लू अर्जुन का ताज? 'पुष्पा 2' को पछाड़ने के लिए चाहिए इतना अमाउंट
क्या 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी 'धुरंधर 2'?

Dhurandhar 2 Worldwide Box Office Collection Day 22: 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा अर्जुन समेत कई सितारों से सजी आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है. मूवी ने 22 दिनों में 'छावा', 'पठान', 'जवान', 'केजीएफ 2', 'आरआरआर' और 'एनिमल' जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड देखते ही देखते धरासाई कर दिया. 'धुरंधर: द रिवेंज' की कमाई की रफ्तार को देखते हुए अब सबकी निगाहें अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' (Pushpa 2) के रिकॉर्ड पर टिकी हुई है कि क्या रणवीर सिंह साउथ स्टार का ताज अपने नाम कर पाएंगे? क्या ये फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 'पुष्पा 2' को पछाड़ पाएगी?

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क्या ये 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी?

आपको बता दें कि, अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' ने अपनी तगड़ी हाइप, पैन-इंडिया फैंस और विदेशों में मची धूम की वजह से 1871 रुपए की जबरदस्त कमाई कर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था. वहीं इन दिनों सिनेमाघरों में लगी रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' भी दर्शकों के दिलों को छू रही है और लगातार जबरदस्त कमाई को लेकर चर्चा में बनी हुई है. ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि, क्या ये 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? तो चलिए जानते हैं अल्लू अर्जुन का ताज अपने नाम करने के लिए रणवीर सिंह को कितने का कलेक्शन करना होगा.

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22वें दिन 'धुरंधर 2' का कितना रहा वर्ल्डवाइड कलेक्शन?

आपको बता दें कि, रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म ने रिलीज के 22वें दिन भारत में करीब 7.15 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था. इसके पहले यानी 21वें दिन इसने 7.90 करोड़ रुपए कमाए थे. वहीं अगर बात करें भारत में इसकी कुल कमाई तो फिल्म ने 22 दिनों में 1,048.42 करोड़ रुपए का नेट बिजनेस कर लिया है. भारत में कुल ग्रॉस का आंकड़ा 1,255.23 करोड़ तक जा पहुंचा है. वहीं वर्ल्डवाइड 'धुरंधर 2' ने अब तक 1,665.23 रुपए का कारोबार कर लिया है.

जिओ स्टूडियोज ने भी फिल्म के इन शानदार ग्लोबल आंकड़ों की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें अब तक के कलेक्शन की पूरी जानकारी देखी जा सकती है.

'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए क्या करना होगा?

गौरतलब है कि, अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की 'पुष्पा 2' (Pushpa Worldwide Collection) दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी भारतीय फिल्म है, जिसका लाइफटाइम कलेक्शन 1871 करोड़ रुपए ग्रॉस कलेक्शन रहा था. इस हिसाब से 'धुरंधर 2' को ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी 206 करोड़ रुपए अभी और कमाने होंगे. बता दें कि, सुकुमार के डायरेक्शन में बनी तेलुगु फिल्म 'पुष्पा 2' दिसंबर 2024 में रिलीज हुई थी और इसने हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम जैसी कई भाषाओं में रिकॉर्ड तोड़े थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Allu Arjun Box Office Collection Dhurandhar 2 Pushpa 2 Ranveer Singh