Dhurandhar 2 Worldwide Box Office Collection Day 4: 'धुरंधर 2' ने दुनिया भर में गाड़े झंडे, 700 करोड़ कमाने से एक कदम दूर है फिल्म

Dhurandhar 2 Worldwide Collection: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही है. इस फिल्म ने दुनिया भर में अपनी कमाई से डंका बजाया है.

Ranveer Singh Movie Worldwide Box Office Collection: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म को लेकर उत्साह ना सिर्फ भारत में है बल्कि पूरी दुनिया में माहौल बना हुआ है. फिल्म 'धुरंधर 2' इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि कई मूवीज के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है. रणवीर सिंह की इस फिल्म ने भारत में 450 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 700 करोड़ी होने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'धुरंधर 2' ने कर ली इतनी कमाई

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का विदेशी बॉक्स ऑफिस पर डंका बजाया हुआ है. भारत के अलावा कई देशों में इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. इसका नतीजा है कि फिल्म महज 4 दिनों में 700 करोड़ रुपये की कमाई के करीब पहुंच गई है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने चार दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 691.32 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. अगर इस कमाई को भारत और विदेशी बॉक्स ऑफिस में अलग-अलग की जाए तो फिल्म ने भारत में 541.97 करोड़ रुपये का और वर्ल्डवाइड 149.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. बताते चलें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की कमाई में पेड प्रीव्यू का कलेक्शन भी शामिल है.

फिल्म 'धुरंधर 2' ने इन मूवीज को छोड़ा पीछे

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 'गदर 2', 'संजू', 'सैयारा' समेत कई मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. इस फिल्म के कलेक्शन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आने वाले दिनों में कई और मूवीज को पीछे छोड़ने वाली है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का बजट 275-300 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इस तरह से मेकर्स ने सिर्फ 4 दिनों में बजट से दोगुने से ज्यादा कमाई कर ली है.

फिल्म 'धुरंधर 2' को आदित्य धर ने किया है डायरेक्ट

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' के हर पहलू की तारीफ की जा रही है. इसमें कास्टिंग से लेकर एक्टिंग और म्यूजिक सबकुछ लोगों को काफी पसंद आ रहा है. फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह के साथ अलावा राकेश बेदी, संजय दत्त, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर माधवन समेत कई सितारे काम करते नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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